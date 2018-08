Las fiestas de San Mateo tendrán cuatro nuevos chiringuitos Álex Piña El tripartito aprueba la instalación también de once chiringuitos históricos y catorce casetas de hosteleros | Los nuevos puestos se ubicarán en la Corrada del Obispo y el Campillín AGENCIAS Jueves, 23 agosto 2018, 15:47

El consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este jueves que sean once chiringuitos históricos, cuatro nuevos y catorce casetas de hosteleros en el Paseo del Bombé los que participen en las fiestas de San Mateo 2018.

Según ha explicado el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, el Gobierno ha sacado adelante los chiringuitos. Los cuatro chiringuitos nuevos, según se ha acordado en la Fundación, se situarán dos en la Corrada del Obispo y dos en el Campillín: «Nuestra idea es que cuanta más participación pública y popular exista, mejores fiestas de San Mateo tendremos», ha afirmado.

Respecto a la petición de que la concesión de chiringuitos fuera por cuatro años, realizada por la Plataforma Chiringuitos Sociales Sí y apoyada por Somos Oviedo, Sánchez Ramos ha asegurado que los técnicos no avalaron esa propuesta. Mientras la formación morada ha anunciado que esa petición la reiterará el próximo año, al considerar que hay respaldo legal, el concejal ha insistido en que, en su calidad de concejal de Festejos y presidente de la FMC no puede llevar a un órgano colegiado informes jurídicos que no estén avalados por la Secretaría General y los técnicos de la Fundación.

Rivi ha explicado que él llevo una propuesta política en los últimos tres años, primero en la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) y más tarde en la FMC para ampliar los chiringuitos, pero pese a que era compartida por todo el mundo, «excepto por las derechas que han votado en contra», ha dicho, son los funcionarios públicos los que tienen que dar la seguridad jurídica de que lo que están haciendo políticamente y jurídicamente es correcto.

El edil ha asegurado que él habló con los técnicos y presentó una decena de propuestas nuevas para incorporar y le contestaron a todas ellas que no eran prudentes jurídicamente.

Sin espacio para más

Tampoco ha salido adelante la propuesta de que fueran más de cuatro los nuevos chiringuitos: «He recibido propuestas para ampliación de otros chiringuitos, pero no los puede haber en lugares de paso, que dificulten la normalidad ciudadana o que mandemos a barrios donde no hay fiestas porque no podemos engañar a nadie. La plaza del Arzobispado o el Campillín son lugares muy próximos del recinto de la fiesta», ha comentado al término de la reunión.

Rivi ha reconocido que si hubiera un mayor espacio para ampliar a un mayor número de chiringuitos o las casetas de bares o restaurantes, lo harían igual, pero cuando él intentó llevar su propuesta para el Campo de San Francisco la contestación que le ofrecieron es que «más de 14 es imposible porque tenemos que alternar las casetas con actividades musicales e infantiles. Esta es la ciudad que hemos heredado, compacta y alicatada», ha señalado.