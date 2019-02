Finaliza la obra de la cubierta del colegio de Ventanielles, proyectada desde 2015 La nueva pista del colegio público de Ventanielles. / ÁLEX PIÑA El alcalde y la concejald e Infraestructuras visitaron la nueva instalación, que sufrió varios retrasos J. C. A. / G.D.-R. Jueves, 28 febrero 2019, 03:39

Tras más de once meses, siete de retraso sobre lo previsto, el Ayuntamiento certificó el viernes el fin de obra de la cubierta del patio del colegio de Ventanielles. Ayer, el alcalde, Wenceslao López, y Ana Rivas, concejala de Infraestructuras, se acercaron hasta el centro para visitar la actuación in situ. López reconoció los problemas y retrasos en la construcción desde que se adjudicara en marzo del ejercicio pasado y se paralizara por la presencia de unas canalizaciones no contempladas en los planos.

Los planes de dotar al colegio de Ventanielles de una pista cubierta, no obstante, arrancan en 2015. Un proyecto que heredó y modificó el actual equipo de gobierno y cuyo retraso sirvió a la oposición para cargar contra la gestión del tripartito.

En junio, la junta de gobierno autorizó la redacción de un proyecto modificado para la ejecución de las obras. Intervención lo creyó necesario aunque el sobrecoste de los 292.100 euros iniciales fue, tan solo, de 3.200. El proceso de licitación se enrevesó y, con él, se agriaron las relaciones entre Rivas y Mercedes González, concejala de Educación.

«Inacción»

La edil de Somos acusó durante el verano a las concejalías de Infraestructuras y Contratación de priorizar otras áreas y actividades como San Mateo sobre la obra en el colegio. Rivas acusó entonces a Educación de «inacción» recordándole a González que «su área es la competente en las obras de los centros escolares».

En estas cuitas, la pista no se pudo estrenar con el inicio del curso escolar. Los guajes aguardaron hasta ayer para poder jugar y hacer deporte bajo techo.