El fiscal pide «una segunda oportunidad» para la pareja que fotografió desnudas a las jugadoras del Grisú

RUBÉN FARIÑAS Martes, 19 de noviembre 2019, 14:49 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

Visto para sentencia. El juicio contra una pareja por grabar en el vestuario a las jugadoras de un equipo de fútbol ha concluido en la Audiencia Provincial de León con los acusados reconociendo los hechos, arrepintiéndose de los mismos y pidiendo perdón a todas las afectadas.

La segunda jornada de la vista oral ha servido para que el fiscal confirmase una sustancial rebaja de la pena para el autor confeso de diferentes delitos contra la libertad sexual y la privacidad.

El motivo esgrimido por Ismael Tascón para dicha reducción y haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la defensa es triple: «Primero, la conducta de los acusados, que no llegan a entrar en contacto con las chicas y todo es telemático; segundo, los vídeos compartidos quedaron en el ámbito privado; y tercero, han pagado la responsabilidad civil». Además, asegura que el informe psicológico aportado por un médico especialista en psiquiatría denota el trastorno mental del acusado para el que previamente había solicitado 29 años y tres meses de prisión. «No deja de ponerse de manifiesto que la aplicación del código penal es dura y el sentido común nos dice que es muy alta para no haber tocado a las chicas, sin perjuicio de unas conductas que son execrables y que deben ser condenados», ha manifestado.

Por todo ello, Tascón entiende «más oportuno» optar por dar «una segunda oportunidad» a la pareja e imponer libertad vigilada durante 15 años, con tratamiento psiquiátrico y revisiones cada seis meses, así como una orden de alejamiento de las chicas.

Intermediarios de los 'Gemeliers' El momento en el que se destaparon los hechos fue tras la denuncia de una menor de edad de San Sebastián con la que la pareja había entrado en contacto. Los acusados se hicieron pasar por intermediarios de los 'Gemeliers' para ofrecerle participar en algún vídeo con los artistas. La menor se encontraba viviendo en un centro especial debido a diferentes problemas familiares por los que había pasado. Los agentes que recibieron la denuncia confirmaron durante la sesión de este martes que el hombre solicitó relaciones sexuales, imágenes y vídeos de índole sexual a la joven. «Hubo varias peticiones: se solicitaba sexo anal y cosas muy explícitas», han manifestado los agentes de la Ertxaina durante el juicio. Ante estas palabras, el autor confeso de algunos de los hechos que se le imputan negaba con la cabeza, desmintiendo este argumento.

Esta propuesta del ministerio fiscal del área de Ponferrada ha sido rechazada de pleno por la acusación, que niega la aplicación de atenuante por trastorno psicológico y ponía sobre la mesa la opción de que ambos vuelvan a delinquir. El abogado encargado de defender los intereses de 12 jugadoras del propio club Grisú no comparte la postura del ministerio fiscal porque le parece «desproporcionada la rebaja que se ha aplicado» e insistía en que ve «peligrosidad» ante unos hechos que son «muy graves» y donde hay menores de por medio. «A fecha de los hechos -año 2016 y 2017- el acusado nunca estuvo tratado y entendemos que no hay trastorno», y por lo tanto piden aplicar el código penal y que entren en prisión sin rebaja alguna.

La versión del fiscal se ha visto reforzada por las pruebas periciales aportados por un especialista que confirmaba un «trastorno mental y comportamiento e inclinación fetichista y mentalidad inmadura» del acusado; además este psiquiatra considera que la entrada en prisión del principal acusado «no sería adecuado» para recibir los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos oportunos.

«Queda pendiente la sentencia y queda a virtud de los magistrados si la pena es suspendible, y condicionada a una serie de garantías a cumplir por los acusados», ha vuelto a recordar el fiscal que, a pesar de ello, dejaba abierta una puerta a que si no cumplen o vuelven a delinquir «la garantía de que no entren a prisión no desaparece; no es que se vayan a ir de rositas. Tienen que someterse a una serie de condicionantes y el último objetivo es reinsertarse».

Conversaciones y muestras de cariño

Durante la sesión, las conversaciones entre los acusados han sido constantes, e incluso han evidenciado muestras de cariño; y también han sido patentes las quejas de las jugadoras del Grisú, presentes en la sala. «Están consternadas y dolidas y aún más con lo salido en el juicio. Están afectadas, aunque no lo parezca», ha expuesto su abogado, Jaime Carvajal.

La rebaja de la pena de los 29 años de prisión a los seis, misma pena que solicita la fiscalía para la pareja del varón -natural de Villablino-, petición a la que se adhieren las defensas, ha chocado contra los 34 años que insiste en pedir la acusación.

En su turno de última palabra, ambos acusados han mostrado su arrepentimiento y han pedido perdón por el daño causado en un caso que resolverá la sala en los próximos días.