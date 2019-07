La Fiscalía y la acusación particular piden repetir el juicio por el crimen de Salesas Los magistrados José Ignacio Pérez Villamil, Ignacio Vidau Argüelles y Ángel Aznárez en la mesa de la Sala Civil y Penal del TSJA. / PIÑA Argumentan contradicciones y «falta de motivación» en el veredicto del jurado que absolvió a José Luis Díaz del asesinato de 'Lolín' CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 3 julio 2019, 01:42

Falta de motivación e «insalvables» contradicciones entre los hechos probados y el veredicto del jurado. Estos fueron los principales argumentos que esgrimieron ayer, tanto la acusación particular como la Fiscalía del Principado de Asturias, en el recurso presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la sentencia que absolvió, el pasado 18 de enero, a José Luis Díaz, el único acusado por el crimen de José Manuel Vázquez, 'Lolín'. Se enfrentaba a 25 años de cárcel por asesinato. La víctima apareció apuñalada en el cuarto de basura del edificio en el que residía, el número 8 de la plaza Primo de Rivera el 27 de junio de 2017.

La acusación particular, ejercida por la abogada Patricia Baizán, recurrió tanto el veredicto del jurado como la sentencia absolutoria. Recurso al que se sumó la Fiscalía del Principado de Asturias, en la persona de Miguel Rodríguez Marcos.

Ambos solicitaron a la mesa del tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, presidida por Ignacio Vidau, la nulidad del veredicto absolutorio, de no ser así, y de forma subsidiaria, la repetición del juicio con el nombramiento tanto de un nuevo jurado popular como de un nuevo presidente del tribunal.

La defensa afeó que el recurso se presentara tras conocer la sentencia absolutoria «Ante una sentencia por indicios al jurado se le debe exigir un plus de motivación»

Hechos incompatibles

La acusación particular y la Fiscalía argumentaron, para ello, la falta de motivación y contradicciones entre los hechos probados y el veredicto del jurado. La abogada de la familia de la víctima intentó convencer al tribunal de las «contradicciones insalvables» en el veredicto dictado por el jurado popular. «El argumento dado por el jurado popular con expresiones como que no hay indicios suficientes para dictar una sentencia condenatoria no sirven como motivación», alertó Patricia Baizán.

En este sentido, el fiscal Miguel Rodríguez Marcos señaló que al tratarse de una «sentencia por indicios» y no por «prueba directa» de cargo, debe exigirse al jurado popular «un plus de motivación» que, en su opinión, no se dio en este caso.

Entre los argumentos defendidos tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, se encuentran que los miembros del jurado entraron en «claras contradicciones» al votar como hechos probados otros que no lo fueron y que por lo tanto «serían incompatibles entre sí». La Fiscalía apreció también que los miembros del jurado «se pronunciaron sobre aspectos que no entraban en el contenido de las deliberaciones».

Por su parte, el abogado de la defensa, ejercida por Luis Tuero, destacó que si la acusación particular y la Fiscalía habían visto esas contradicciones deberían haberlas advertido tras la lectura del veredicto pero «solo recurrieron cuando sale la sentencia condenatoria por lo que este recurso debería haber sido inadmitido», señaló ante el tribunal. Tuero volvió a recalcar que las pruebas de cargo presentadas durante el juicio contra su cliente «no han sido suficientemente persuasivas» y que esa «inexistencia» de pruebas «sería la única falta de motivación».

La resolución del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha quedado vista para sentencia.