La Fiscalía investiga a la Guardia Civil de Oviedo por revelación de secretos Un furgón de la Guardia Civil abandona el cuartel de la comandancia de Oviedo. / M. ROJAS El ministerio público de la sala Militar del Supremo asume las diligencias al tratarse de la filtración de datos de las bases del servicio de Información G. D. -R. Domingo, 3 marzo 2019, 05:27

Varios agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Oviedo ha sido citados a declarar por la Fiscalía de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en el curso de una investigación abierta a instancias del director general del instituto armado al apreciar posibles indicios delictivos en el comportamiento de mandos y números del servicio de Información del cuartel de Rubín. En concreto, la fiscalía togada trata de esclarecer si desde la citada unidad se facilitaba información de los ficheros operativos de la Guardia Civil y bases de datos reservados del Ministerio del Interior a, al menos, una agencia de detectives.

Un portavoz oficial de la comandancia ovetense confirmó la apertura e instrucción de las diligencias acerca del servicio de Información, pero declinó añadir más detalles por tratarse de una investigación en curso y sobre un asunto sensible. Tanto que las averiguaciones las ha asumido la Fiscalía Togada del Supremo de forma directa. No es un capricho. Un funcionario del cuerpo aclara que las unidades de Información de la Benemérita tienen acceso «a muchas bases de datos. Esto no es Tráfico, hay informaciones clasificadas y relacionadas con la seguridad del Estado».

Acoso Agentes del servicio de Información recurren contra su cese de destino, que atribuyen a un acoso laboral como consecuencia de negarse a facilitar datos de los archivos de la Guardia Civil a, al menos, una agencia de detectives. Investigación Tras recibir el recurso la dirección de la Guardia Civil pide a la Fiscalía Militar del Supremo que abra una investigación sobre los hechos.

La investigación se abrió como consecuencia de una serie de circunstancias ocurridas en el seno del propio servicio de Información en el que se han producido varias vacantes y cambios de funciones en los últimos años. Como consecuencia de estas, algunos agentes que hacían servicio de calle en vigilancia del terrorismo yihadista y delincuencia organizada, fueron asignados al trabajo administrativo en las oficinas del cuartel. A su paso a los despachos descubrieron que desde el servicio de Información se atendían las consultas que, al menos, una agencia de detectives, hacía por vía telefónica y se le facilitaba información.

Los agentes se negaron a ello y apelaron a la jefatura, pero fueron cesados en su destino antes. Fue su recurso de alzada ante la dirección general de la Guardia Civil contra su cese como parte del servicio de Información lo que hizo saltar todas las alarmas y precipitó la investigación de los hechos.

En ese escrito los agentes denunciaban también ser víctimas de acoso laboral como consecuencia de su negativa y su denuncia de las filtraciones a empresas de investigación privadas de los datos sel servicio. Un acoso, que habría conducido a su cese de destino. La dirección general de la Guardia Civil, tras el examen del recurso de alzada, ordenó al teniente coronel auditor de la fiscalía la apertura de diligencias el pasado mes de enero.

Las mismas, según pudo confirmar este diario, ya están en marcha con la citación a declarar de varios agentes del servicio de Información de la comandancia ovetenses ante la Fiscalía de la sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Sus testimonios serán importantes para aclarar los hechos investigados, pero más lo será aún el análisis de los accesos a las bases de datos al alcance del servicio de Información para confirmar que las llamadas de agencias de detectives de las que hablan los agentes en sus recursos, llevaron a algunos de sus compañeros y mandos a consultar datos sensibles en favor de estas empresas privadas.