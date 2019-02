La Fiscalía mantiene la pena para el acusado de quemar dos coches en La Corredoria Vehículos afectados en el incendio de marzo de 2016. / A. PIÑA El hombre se enfrenta a un año y medio de prisión al atribuirle el Ministerio Público la autoría material de un incendio y ser el inductor del otro CECILIA PÉREZ Miércoles, 27 febrero 2019, 03:16

La Fiscalía del Principado de Asturias mantuvo la pena de prisión de un año y medio de cárcel para el acusado de incendiar dos coches en La Corredoria en marzo y octubre de 2016. Si bien en un principio estaba procesado por ser el autor material de los dos sucesos, durante la vista oral se pudo demostrar que el procesado no se encontraba en Oviedo en uno de esos fuegos, el del mes de marzo. La Fiscalía, no obstante, sostuvo que fue inductor del mismo y que el fuego lo provocaron «personas no conocidas».

La defensa, ejercida por Isabel Cosío, pidió su libre absolución basándose en que ninguno de los testigos, salvo una, pudo reconocer a su cliente como autor del delito. «Los que dijeron que lo habían visto durante la fase procesal desde sus ventanas, ahora dicen que no pudieron reconocerlo», apuntó la letrada. Incidió además, en que todos los testigos que acudieron a la vista oral «tienen relación con la hija del denunciante». El perjudicado manifestó a los agentes que detuvieron al procesado, en enero de 2017, que el causante de los incendios podría ser el propietario de un terreno arrendado por su hija, con el que había tenido problemas judiciales.