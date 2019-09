Fiscalía rechaza el recurso de apelación al TSJA de cuatro condenados por drogas Los procesados, de espaldas, en la sala de lo Civil y Penal del TSJA durante la vista del recurso. / ALEX PIÑA La Audiencia les impuso penas de entre cuatro y cinco años de prisión, también por pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 26 septiembre 2019, 01:20

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acogió ayer el recurso de apelación de cuatro de los siete condenados por la Audiencia Provincial como autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Todos ellos condenados a penas que oscilan entre los tres y cinco años de prisión. Los letrados de la defensa expusieron que ninguno de sus representados formó parte alguna de esta estructura criminal. Los argumentos fueron varios pero todos rechazados por la Fiscalía del Principado de Asturias.

La defensa del «principal acusado», como así lo calificó la fiscal, trató de desvirtuar la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el pasado mes de marzo, en base a que las investigaciones que pusieron el punto de mira sobre su defendido se sustentaron en dar por hecho que su cliente formaba parte de este grupo criminal por sus antecedentes. Fue uno de los juzgados y condenados en la 'Operación Vela', una red de tráfico de drogas y contrabando de tabaco desarticulada en 2017. «Se busca relacionar esa causa con esta y nada tiene que ver la una con la otra», esgrimió.

Judith Gómez, de Vox Leguis, letrada de otro de los condenados, argumentó que en relación a su cliente hay una «vulneración de la presunción de inocencia al dar por ciertos y probados hechos esenciales que no lo son». Incidió, por ejemplo, que en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial durante la investigación, se referían a un tal 'Chiqui', al que acusan de ser el encargado de «recaudar las deudas» de la venta de drogas dentro del grupo criminal. El apodo se asemeja al de su defendido que es conocido como 'Chiquiluqui'. «El error es de magnitud al atribuírsele una identidad que no le corresponde», defendió. La única relación que le une al grupo criminal es, según su letrada, ser amigo de alguno de ellos. «Puede acusársele de relacionarse con personas dedicadas a actividades no lícitas pero no existe prueba que conduzca inequívocamente a que mi cliente sea identificado como 'Chiqui'».

Chico de los recados

Sobre el tercero de los condenados, su apelación se centró en que en ninguna de las conversaciones registradas se puede desprender su incriminación. «Según la sentencia mi cliente era el chico de los recados pero a día de hoy aún no sabemos qué significa esta expresión», precisó su defensa que solicitó su libre absolución. La última de las procesadas fue condenada por «lucrarse de manera ilícita» por la venta de drogas, algo que su letrado rechazó de pleno argumentado que «era para consumo personal». La Fiscalía rechazó uno a uno todos los argumentos y defendió la sentencia de la Audiencia Provincial por «estar ajustada a derecho y justificada por las pruebas» aportadas.

Sobre el principal acusado explicó que recordar su implicación en la 'Operación Vela' fue un «indicativo más» utilizado para manifestar la vinculación del condenado con el mundo del tráfico de drogas. Sobre la supuestas confusión en la identidad de otro de los procesados, la fiscal aseguró que de haber sido así las pruebas deberían haberse presentado durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial.