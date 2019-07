Fitoria triunfa en el día grande

Fitoria celebró el día grande las fiestas de San Antonio con la tradicional y «exitosa» paella. En total, más de 1.500 raciones y una parrilla que no dejó de funcionar hasta bien entrada la tarde. «El tiempo ha acompañado», explicó el presidente de la Sociedad de Festejos de Fitoria-Villamejil, Joaquín Ruiz Prado, satisfecho con el devenir del programa desde la noche del viernes, dedicada a la música folk pasando por las actividades infantiles. «Cocinamos unas 1.600 raciones y hemos repartido más de 1.500», resumió acerca de la afluencia a la cita que sirvió, además, para homenajear al fotoperiodista Jesús Díaz con el XIX Memorial José 'El Xarreru'.

«El memorial lo llevamos entregando desde hace dicienueve años a personas que tienen que ver con Fitoria, que hacen labor humanitaria y este año le tocaba a Jesús», explicó Ruiz acerca del veterano fotoperiodista que «siempre cubrió las fiestas y no solo, si había alguna información buena o mala estaba para contarlo y apoyar». «Además tiene raíces en el pueblo porque su abuela era de aquí», añadió. El galardonado, por su parte, aseguró que «fue una sorpresa, estoy muy agradecido, porque mi abuela era de allí y me siento vinculado,; profesionalmente, no hice nada que no hubiera hecho otro compañero. Cumplí con mi obligación, y siempre conté con la colaboración de la Sociedad de Festejos».

Tras la entrega del premio, amenizado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la tarde se alargó a la espera de la verbena. El programa festivo de hoy arranca a las 12 horas con la misa de San Antonio en el convento de las Pasionistas de Fitoria. A continuación, habrá sesión vermú y el tradicional concurso de tortillas. La tarde será para los más pequeños que contarán con animación a partir de las 18.30. A las 22.30 cerrarán la jornada la orquesta Pasito Show y el DJ Discoastur.

La organización homenajea al fotógrafo Jesús Díaz con el memorial 'El Xarreru'

«Trabajo en equipo»

El lunes será un día especial para la Sociedad de Festejos con el descubrimiento de la placa de la calle a Joaquín Ruiz, que ejerce la presidencia de la entidad desde 1987. «Digo lo que siempre he dicho, hay gente que la merece más que yo pero es una gran satisfacción», afirmó. «No solo las fiestas, todas las actividades que hacemos a lo largo del año es gracias al equipo de trabajo que tengo detrás y que he tenido a lo largo de estos 30 años», añadió acerca de la propuesta de que la calle llevara su nombre que partió de los vecinos.