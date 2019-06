La Florida arranca sus fiestas sin chupinazo y con la música de Grupo Beatriz

Las fiestas de La Florida arrancaron ayer sin el tradicional chupinazo. La organización no obtuvo el permiso para tirar el tradicional volador, pero esto no impidió que la música sonase hasta altas horas de la madrugada. El Grupo Beatriz, de Cangas del Narcea, tocó las canciones más famosas. No faltaron las cumbias y el 'reggaeton'.

Las actividades festivas continuarán hoy con una gymkana organizada por el gimnasio Planet Fitness. Será a las 11.15 horas y sesenta minutos más tarde habrá una masterclass. Los niños serán los protagonistas a partir de las 13.30 horas con varios juegos y para participar se deberán inscribir en la tienda BiciXtrem, ubicada en el número 5 del paseo de La Florida. Al mediodía, se celebrará la tradicional sesión vermú y a las 23 comenzará la segunda verbena con Grupo Ibiza. La noche la cerrará un DJ.

El domingo, la también orquesta canguesa Waykas amenizará la sesión vermú. La música comenzará a sonar a las 13.30 horas y la tarde se dedicará a los niños. A las cinco y media habrá animación y espectáculos a cargo de '3 Colores' y a las diez tendrá lugar la tercera verbena. Correrá a cargo del mismo grupo y la noche finalizará con la actuación de un DJ.

Cinco días de fiesta

La Florida celebrará la víspera del Martes de Campo por todo lo alto. A las 18.30 horas sonará la música de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y a las 22 se celebrará la cuarta verbena con el grupo gallego Panorama.

El último día de fiestas se repartirá el bollo. Será al mediodía y los interesados en degustar este manjar tan ovetense podrán comprar los vales en el bar de la fiesta, la panadería Del&Cias y la cafetería El Buen Rincón. También, habrá una paellada y durante las cinco jornadas estará presente la pulpería-parrilla Archy.