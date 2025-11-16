'Folclore en la calle' cierra temporada

Rafael Francés Oviedo Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

La actividad Folclore en la calle cerró ayer sus puertas hasta el próximo año con un espectacular fin de fiesta en la plaza de la Catedral con la actuación de doce bandas de gaitas y grupos folclóricos que pusieron el broche de oro al programa que ya es «una seña de identidad» de la ciudad.

De hecho, las actuaciones musicales contaron con la ineludible presencia de turistas que siempre destacan entre lo más llamativo de sus visitas de la ciudad la actuación por las calles del casco antiguo de las bandas de gaitas y de los grupos folclóricos los fines de semana.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, confirmó la celebración de una nueva edición para 2026 para mostrar un año más «la gran riqueza cultural asturiana». Díaz invitó a los presentes en la celebración a demostrar y admirar «la gran riqueza cultural asturiana y a disfrutar de la fiesta en la que historia y modernidad se encuentran y en la que se celebra no sólo el folclore, sino también nuestras raíces y el legado que hemos heredado de nuestros antepasados».

Junto a Covadonga Díaz también participaron miembros del equipo de gobierno como el primer teniente de alcalde, Mario Arias, y la concejala de Economía, Leticia González.

Temas

Covadonga