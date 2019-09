Folixaria y el Club Automóvil Principado gestionarán los chiringuitos de La Corrada Los asistentes al sorteo de chiringuitos sociales, con pancartas, mientras la edil Covadonga Díaz realiza la elección. / MARIO ROJAS La edil de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, critica al colectivo por acudir con pancartas y augura un «nuevo modelo festivo» para el año 2020 ALBERTO ARCE OVIEDO. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:59

El bombo de juguete de 'Rivi' ha pasado a la historia. La actual concejala de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, ha preferido la sobriedad de un bote metálico y unas cuantas bolas numeradas para sortear los dos chiringuitos sociales de la Corrada del Obispo y las catorce casetas para hosteleros del paseo del Bombé de la presente edición de las fiestas de San Mateo. En cualquier caso, la Folixaria y Automóvil Club Principado de Asturias resultaron ayer las dos asociaciones adjudicatarias de sendos locales de entre las seis solicitantes. La primera, después de varias semanas de críticas a la Corporación, pancartas en la sala incluidas, por la tramitación y redacción de las bases; y la segunda, por primera vez al frente de uno de los tradicionales reclamos mateínos.

En ese sentido, la edil popular, vaticinó un futuro ligeramente distinto para los chiringuitos. «Los plazos son los que son y no estábamos a tiempo de modificar las bases, pero el año que viene habrá un nuevo modelo festivo», sentenció. Además, criticó las acciones de los miembros de La Folixaria al manifestar que «esas pancartas sobraban, y ya no por mí, sino por respeto a los trabajadores municipales, pero bueno, sabemos que la izquierda lo que quiere es politizar estos términos y estas fiestas, y yo no voy a entrar en ese juego».

Por su parte, los organizadores del Rally Princesa de Asturias, a través de su presidente, Julián Moreno, afirmaron que «es una gran noticia que el deporte del automóvil vaya a estar representado en las celebraciones mateínas» y que, aunque aún no han ideado la estructura del local que presentarán a la ciudadanía, «irá en la línea temática del Rally Princesa».

No obstante, Joaquín Bustamante, uno de los integrantes de La Folixaria, criticó, minutos antes del sorteo, que la de los chiringuitos «es una cuestión dramática». «Nos encontramos con unas bases que son idénticas a las del año pasado, las mismas que el PP ha judicializado», recalcó. Y concluyó afirmando que el bipartito «está más preocupado de rescatar cuestiones obsoletas como la de la reina de las fiestas que de buscar unas fiestas participativas».

Y desde el gremio de la hostelería, uno de los agraciados de entre el medio centenar de solicitudes fue el presidente de la Asociación de Sidrerías de Gascona, Pedro Caramés, que expuso que «con buen tiempo y un poco de sidra, le daremos un color distinto a San Mateo».