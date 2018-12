Foro pedirá los resultados del nuevo estudio sobre la Ronda Norte Parte de los terrenos afectados por el diseño actual de la Ronda Norte. / M. ROJAS Rechaza las líneas del Plan de Movilidad y recuerda que de las propuestas del anterior «no se llevó a cabo ninguna medida» G. D. -R. OVIEDO. Domingo, 9 diciembre 2018, 05:30

La diputada de Foro en la Junta General, Patricia García, aprovechó ayer una crítica general a las líneas del nuevo Plan de Movilidad, para insistir en la defensa a ultranza de su partido de la necesidad de completar la circunvalación de Oviedo con la construcción de la Ronda Norte, a la vez que anunció que su grupo pedirá al parlamento asturiano que solicite copia del resultado del nuevo estudio informativo de los accesos a la ciudad contratado por el Ministerio de Fomento.

García aprovechó las alusiones del alcalde, Wenceslao López, a que no se puede implantar el nuevo Plan de Movilidad, que prevé cerrar al tráfico el centro, sin dar una alternativa a los vecinos para rodear Oviedo. Lo hizo para urgir la Ronda Norte, con el fin de que «los más de 55.000 vecinos del noroeste puedan llegar a su casa diariamente sin cruzar Oviedo en desesperantes atascos».

Recordó que el nuevo documento incide en apostar por estacionamientos disuasorios y un menor uso del coche particular, «exactamente igual que el anterior plan de movilidad, del que no se llevó a cabo ninguna medida». En su opinión, «mucha de nuestra envejecida población no puede usar la bicicleta por mucho que queramos fomentar su uso, ni se valen para ir en autobús urbano», por lo que si el objetivo es eliminar coches del interior de Oviedo, «habrá que permitir a los más de 55.000 vecinos del noroeste llegar a su casa diariamente por una vía de circunvalación», concluyó.

Contra el nuevo PGOU

García aprovecha también para cargar contra el Ayuntamiento, contra el equipo de gobierno y contra Ciudadanos, por pactar la desaparición de la circunvalación por la falda del Naranco al «empeñarse en reformar el PGOU de Oviedo eliminando la Ronda Norte». Una decisión que condenaría, según la diputada de Foro, a los vecinos del noroeste a continuar «obligados a cruzar Oviedo de este a oeste, todos los días para salir de la ciudad, para poder coger la AS-II, la A-8 hacia Gijón o Avilés, Coruña o Santander; llegar a Llanera o a Siero; e incluso para ir al HUCA o a los centros comerciales».

La diputada recordó que la demandada Ronda Norte, que solucionaría todos estos problemas, «se proyectó hace casi 20 años, con trazado desde la glorieta de inicio de la AS-II hasta Piedramuelle, conectando con la autovía A-63 Oviedo-La Espina, y fue impulsada ya en el año 2000 por el entonces Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos». «La falta de altura de miras de los sucesivos alcaldes ha dado como resultado una desidia que ha paralizado el proyecto desde 2006, cuando el gobierno socialista de la nación le retiró las dotaciones presupuestarias que hasta entonces tenía», criticó.