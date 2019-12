«Es frecuente que las personas con discapacidad rechacen acudir a la justicia» Ana Rivas, Pablo Sánchez y Mayca Collado en Buenavista. / ALEX PIÑA La federación Plena Inclusión explica a la Policía Nacional cómo deben tomarles declaración con un lenguaje sencillo R. A. OVIEDO. Martes, 17 diciembre 2019, 01:30

A una persona con discapacidad intelectual le cuesta acudir a una comisaría a interponer una denuncia. Sienten que no se les va a «dar crebilidad a su testimonio» porque tienen «dificultades de recordar detalles». Es más, puede que no rememoren «hechos concretos» y sienten que no se les toma en serio.

Para cambiar esta situación, la federación Plena Inclusión impartió ayer una jornada formativa en el cuartel de la Policía Nacional de Buenavista. Allí les explicaron que pasos «como quitar las sirenas» de las patrullas cuando llevan a una persona discapacitada intelectualmente en el interior o utilizar un lenguaje sencillo a la hora de tomarles declaración hacen que ganen más confianza. «Es frecuente que ellos rechacen acudir a la justicia por las dificultades de acceso que sienten y pedimos que se tenga en cuenta la primera declaración. Que se grabe y sirva como prueba», abundó antes del inicio de las sesión la formadora Mayca Collado, que estuvo acompañada por Pablo Sánchez y Ana Rivas.

Ellos pusieron ejemplos prácticos para hacer reflexionar a los agentes. Les comentaron que si les hablan muy deprisa no «entendemos lo que nos dicen», y pidieron más facilidades a la hora de iniciar un hecho: «Nos gustaría que si somos nosotros los que ponemos la denuncia no nos pongan pegas y nos la admitan a trámite. Hay veces que no nos creen», lamentó Sánchez, mientras que Rivas exigió que la lectura fácil que hay en las guías turísticas y en las cajas de medicamentos sea trasladada a la «justicia».

Toda facilidad es poca para que los discapacitados intelectuales se animen a denunciar la vulneración de sus derechos. Es más, el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Juan Jesús Herranz Yubero, señaló que estas jornadas sirven para que este cuerpo del Estado «ayude y asista» a todas las personas y especificó que las comisarías asturianas ya cuentan con diversa tecnología para atender a «personas con problemas de visión» y «sordas». «Forma parte de las líneas estratégicas de la Policía tratar de amparar a estas personas con discapacidad. Nosotros participamos activamente en este punto», añadió.

Este programa también sirve para que las personas con discapacidad vean a los agentes como un «punto de apoyo».