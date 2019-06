Las fresas con «acompañante», pero sin los socialistas Sábado, 22 junio 2019, 02:21

El exalcalde y portavoz del PSOE, Wenceslao López, recordó que durante su mandato se mantuvo la tradición de los encuentros con el Cabildo y el Arzobispado, el caldo de Ramos y las fresas del Corpus. Salvo que en la Semana Santa de 2017, «el Cabildo no cursó invitación a la Corporación por dificultades de espacio, según se informó públicamente». Aún así, el Ayuntamiento invitó a las fresas ese año sin recibir respuesta ni nuevas invitaciones por lo que «se consideró que no procedía insistir en la invitación por parte de Alcaldía, para no incomodar con ello».

Los antecedentes sirvieron a López para criticar la recuperación de la tradición este domingo por parte de Canteli, «pero no en su formato original, sino que recuerda mucho el modelo de Gabino de Lorenzo y además aumentado». «Lo que se recupera es lo conocido popularmente como 'Fartódromo' de Trascorrales con una comida, para después tomar las fresas», denunció el socialista, además, con el «agravante» de sumar a «acompañantes» de los miembros de la Corporación, una medida que aumenta «los gastos», «desvirtúa la tradición» y para la que no podrán contar con los concejales socialistas. No irán.