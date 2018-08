La fusión de las dos grandes emisoras de taxi «reducirá costes y mejorará el servicio» José Luis García, Julio da Silva y José Antonio Suárez, ayer, en la parada de taxi de Toreno. / PABLO LORENZANA Agrupará a una flota de 300 licencias, convirtiéndose en la mayor de Asturias, y ofrecerá «trayectos más rápidos y económicos» ALBERTO ARCE OVIEDO. Martes, 14 agosto 2018, 02:29

Las dos grandes emisoras de taxi de la ciudad, la cooperativa Radio Taxi Principado y la asociación Radio Taxi Ciudad de Oviedo, pronto funcionarán como una sola, convirtiéndose en la mayor de Asturias. Las negociaciones han fructificado y el proyecto ha sido aprobado por mayoría en asamblea en cada uno de los dos casos.

La iniciativa lleva casi un lustro en período de meticulosa gestación. Desde marzo de 2015, año en que José Antonio Suárez salió elegido como nuevo presidente de la cooperativa con el 94% de los votos. En aquel tiempo, la idea de fusionar las dos emisoras ya era uno de sus objetivos. Actualmente, esa idea, «que será la piedra angular del futuro del sector del taxi en nuestra querida capital», como él mismo señala en declaraciones a este periódico, está comenzando a cristalizar.

El primer paso, que será la fusión tecnológica, ya se ha dado, a falta de que Treelogic, empresa que se encarga de la gestión de la flota, ultime los detalles técnicos. «La fusión tecnológica, que solo es el primer escalón que tenemos que subir para modernizarnos y adaptarnos a los nuevos tiempos, consistirá nada más y nada menos que en unificar los servicios de ambas emisoras», explica Julio da Silva, presidente de la asociación Radio Taxi Ciudad de Oviedo.

Con una sola llamada, por tanto, el cliente podrá acceder al total de taxis en circulación -312, a excepción de la decena de coches que trabajan en la nueva Radio Taxi Carbayón- y no solo al número limitado de vehículos que maneja aún ahora cada una de las dos clásicas radios -190 la cooperativa y 113 la asociación-. «Esto hará que los servicios sean mucho más rápidos y económicos», comenta José Luis García, secretario de la asociación. Añade, además, que «nosotros también reduciremos costes con esto, ya que al cliente se le asignará el coche que tenga más cerca (por geolocalización GPS) y eso hará que las distancias que tengamos que recorrer sean mucho más cortas».

«Mayor eficiencia»

El usuario se verá beneficiado de este nuevo sistema, pues al acortarse los tiempos de espera, «que ya son muy bajos», introduce García, el precio de la carrera será menor por la mayor cercanía del propio taxi. La flota de 'Eurotaxis', por su parte, que en estos momentos asciende a dieciséis coches adaptados, gozará de un servicio centralizado que le permitirá atender mejor las demandas de aquel personal con movilidad reducida que necesite uno de estos servicios. En definitiva, los planteamientos fundamentales de esta nueva empresa son «la mejora de la eficiencia y la reducción de los gastos tanto para el taxista como para el cliente», «una modernización necesaria del gremio» en última instancia.

La fusión, que tiene un alto grado de contraataque a la incipiente competencia que se aglomera alrededor de los nuevos paradigmas de transporte, contempla el modelo colectivo como la mejor de las vías de supervivencia y crecimiento de la industria, pero aún tendrá que pasar por varias fases antes de que sea total y completa en términos absolutos. «Una vez hayamos conseguido esto, lo siguiente que tendremos que hacer será someter a asamblea unos nuevos estatutos y un nuevo reglamento común a todos los socios. Es decir, llevaremos a cabo la segunda fase: una fusión administrativa que no se ha dado aún», comenta Suárez.

La asamblea que se celebró el pasado 4 de julio en el seno de la cooperativa Radio Taxi Principado aprobó la unificación, pero lo hizo por mayoría simple: «Muchos querían que la fusión fuese total desde un primer momento; no obstante, eso no es del todo viable aún, vendrá después, pero tengo toda la confianza en que saldrá según lo previsto», añade.

Modernización digital

Los asiduos al taxi no solo podrán disfrutar de las mejoras en el servicio en materia de tiempos y precios, sino que también recibirán otra novedad. En los próximos días, entrará en funcionamiento la aplicación móvil 'Naos 60', un sistema digital que permite pedir un vehículo en literalmente dos 'clicks'. A Da Silva le parece que «es tan rápida que asusta». El funcionamiento es sencillo: el dispositivo, que conoce tu ubicación, la comparte con la central y esta manda un coche al lugar exacto de emisión de la señal sin intermediarios telefónicos. «En el futuro, las centrales con teleoperadores se convertirán en algo residual, pero no dejarán de existir», dice Suárez. «Nuestra clientela de toda la vida no va a dejar de llamarnos por teléfono; sin embargo, los jóvenes solo contactarán con nosotros por estos nuevos medios», argumenta el secretario.