La conferencia de la profesora Mar Alonso en el Aula Magna de la Universidad. Alex Piña

El futuro de la construcción, entre las fachadas adaptativas y el hormigón autosensible

La profesora Mar Alonso, premio de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, charla en la Universidad de Oviedo sobre la innovación en el sector

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

La construcción sostenible es un gran reto para la ciencia y la ingeniería. Reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida durante todas las fases de un proyecto, desde el diseño y la construcción hasta la operación y el derribo, es un objetivo complicado que tiene a los equipos de investigadores trabajando con intensidad. Uno de ellos es el Grupo de Investigación en Construcción Sostenible, Simulación y Ensayo (Giconsime) de la Universidad de Oviedo. Al frente, la profesora titular del departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la institución académica, Mar Alonso, que ha sido galardonada con el premio anual de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería (AACI) al joven talento científico-técnico y que este jueves ofreció una conferencia en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad en el seno de la Semana de la Ciencia. Lo tiene claro, «nuestra intención es que la construcción, un sector altamente contaminante, afronte mejoras que puedan tener implicaciones muy positivas en la sociedad».

¿Cómo? Trabajando duro e innovando. Por un lado, centrados en los que se conoce como fachadas adaptativas, que son aquellas que cambian su comportamiento térmico en función de las condiciones a las que estén expuestas mediante la incorporación de ciertos materiales de cambio de fase que permiten modificar las condiciones de esa fachada en función de la temperatura que soportan. «Lleva un proceso largo, pero pretendemos contribuir en la reducción de los consumos energéticos incorporando estos materiales de cambio de fase sostenible que nos permiten ralentizar la transferencia de calor cuando se añaden a las envolventes» y, con ello, reducir los consumos de aire acondicionado y calefacción, aseguró la investigadora.

Preguntada sobre si el sector de la construcción podría incorporar estas innovaciones en el corto plazo, Alonso dejó claro que, como investigadora, «no puedo predecir el futuro», entre otras cosas, porque del laboratorio a la obra hay todo un largo proceso que pasa, por un lado, por la aprobación de normativas que validen estos avances y, por otro, por que las empresas lo apliquen.

Durante la conferencia, la premiada por la AACI también habló de la otra pata de su trabajo, que versa sobre la incorporación de subproductos a hormigones para lograr que estos funcionen como sensores y se automonitoricen. También aprovechó para agradecer a la entidad por el galardón y reivindicó el papel de la investigación, de la Ingeniería, y de las mujeres, «que nos cuesta tanto conciliar », sentenció.

