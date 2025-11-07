El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un coche sale del aparcamiento subterráneo de La Escandalera, pendiente de una gran remodelación. Mario Rojas
Reforma de La Escandalera

El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: ligera subida de precios y 40.000 euros para el Ayuntamiento

El Ayuntamiento pide a la concesionaria, filial de la Corporación Masaveu, que defina en su estudio de viabilidad la demanda prevista del servicio y su incidencia en el entorno

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

Aparcamientos de Asturias S. A. parte con ventaja. El Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado la selección del estudio de viabilidad presentado por la división ... de aparcamientos de la Corporación Masaveu como base para la futura licitación de la reforma del aparcamiento subterráneo de La Escandalera, que pasará de las actuales cuatrocientas a unas quinientas sesenta y cinco plazas y de dos a tres plantas. Entre sus propuestas, la preinstalación de recarga eléctrica del 100% de las plazas del parking, el pago de un canon concesional de 40.000 euros al año al Consistorio (el incremento es notable con respecto a los 24 euros abonados el último año), el levantado y acopio del mosaico de Antonio Suárez y un ligero aumento del precio de las plazas, que pasarían de los actuales 0,023 euros por minuto a 0,025. El precio es más bajo que los 0,037 euros que ofrecía la empresa Empark, otro de los gigantes del sector, en su estudio de viabilidad. Masaveu quiere seguir al frente del aparcamiento después de cincuenta años de concesión y, por ahora, dos más de prórroga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  3. 3 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  9. 9

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  10. 10 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: ligera subida de precios y 40.000 euros para el Ayuntamiento

El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: ligera subida de precios y 40.000 euros para el Ayuntamiento