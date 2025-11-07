El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: ligera subida de precios y 40.000 euros para el Ayuntamiento

Aparcamientos de Asturias S. A. parte con ventaja. El Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado la selección del estudio de viabilidad presentado por la división ... de aparcamientos de la Corporación Masaveu como base para la futura licitación de la reforma del aparcamiento subterráneo de La Escandalera, que pasará de las actuales cuatrocientas a unas quinientas sesenta y cinco plazas y de dos a tres plantas. Entre sus propuestas, la preinstalación de recarga eléctrica del 100% de las plazas del parking, el pago de un canon concesional de 40.000 euros al año al Consistorio (el incremento es notable con respecto a los 24 euros abonados el último año), el levantado y acopio del mosaico de Antonio Suárez y un ligero aumento del precio de las plazas, que pasarían de los actuales 0,023 euros por minuto a 0,025. El precio es más bajo que los 0,037 euros que ofrecía la empresa Empark, otro de los gigantes del sector, en su estudio de viabilidad. Masaveu quiere seguir al frente del aparcamiento después de cincuenta años de concesión y, por ahora, dos más de prórroga.

Una obra con la que el Consistorio fía a la mano privada la transformación radical de la principal plaza de Oviedo, para la que está prevista la realización de una conexión peatonal con el paseo de Los Álamos del Campo San Francisco, cuyo mosaico también se restaurará, y que el gobierno local del PP quiere ligar al desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones, que restringirá el centro al tráfico más contaminante. El mismo alcalde, Alfredo Canteli, ya se refirió a esta actuación como una obra de grandísima envergadura y dejó claro que se prolongaría al menos durante un año y medio o dos años.

Es por ello que durante su ejecución se esperan importantes afecciones en los alrededores de la plaza. En ese sentido, y una vez seleccionado el estudio, en la aprobación de la junta de gobierno también figura la concesión de un plazo de quince días a Aparcamientos de Asturias para subsanar errores en la indicación e incorporar las correcciones que pide el arquitecto municipal adjunto al servicio de Medio Ambiente como son: profundizar en la incidencia que supondrá para el entorno, así como definir también la demanda estimada del servicio. El Ayuntamiento también pide a la empresa que, en lo que toca a la inversión, se revisen los periodos de pago y cobro, y de recuperación de la inversión, amén de otras cuestiones como concretar los gastos de personal y revisar los flujos de caja. La Agenda Urbana de Oviedo cifra la obra, prioritaria para el PP de Oviedo, en 40 millones de euros, aunque las fuentes consultadas advirtieron este viernes que aún es pronto para bajar al céntimo.

Por un lado, la reforma busca integrar el aparcamiento en un gran intercambiador urbano, con acceso directo a una zona peatonal y servicios complementarios vinculados a la movilidad sostenible; por otro, convertir La Escandalera en un gran salón urbano conectado peatonalmente con el paseo de Los Álamos –que también debe ser sometido a una necesaria y compleja obra de restauración, aunque condicionada a las actuaciones en el parking–.

La nueva plaza

¿Cómo? El diseño de la plaza, elaborado por los arquitectos Juan Tur y Daniel Cortizo, incluye, entre otras cosas, la creación una escalinata con graderío orientada hacia el Teatro Campoamor, pensada, por ejemplo, para ver la llegada de los premiados en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. También, la creación de una glorieta en la plaza del Carbayón y nuevos accesos rodados desde las calles Argüelles y Marqués de Santa Cruz.

El aparcamiento de La Escandalera, gestionado por la Corporación Masaveu desde 1973, fue adjudicado por un periodo de 50 años mediante un contrato firmado el 1 de junio de 1974, con fecha de inicio de explotación el 15 de septiembre de 1973. La concesión finalizó oficialmente el 15 de septiembre de 2023, momento en que el Ayuntamiento aprobó una primera prórroga de 18 meses y posteriormente, el pasado 27 de febrero, se amplió un año más para garantizar la continuidad del servicio mientras se preparase el nuevo contrato de concesión.

Un tercio del paseo de Los Álamos, pendiente de la obra

El equipo de gobierno del PP espera iniciar la necesaria rehabilitación del mosaico del paseo de Los Álamos, lleno de socavones, parches y con numerosas teselas perdidas, a lo largo del próximo año 2026. Así lo anunció Nacho Cuesta en julio; no obstante, la futura reforma del parking de La Escandalera condicionará una parte importante de esta obra. El primer tercio del mosaico se encuentra apoyado sobre el forjado del aparcamiento y no podrá ser sometido a la intervención de recuperación en los mismos tiempos que las dos partes restantes.

Ampliar Parches de cemento en el paseo de Los Álamos. Alex Piña

«Estan poniendo el urbanismo del centro de Oviedo en manos de una empresa»

Ninguno de los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento salieron a celebrar la aprobación del estudio de viabilidad de la división de aparcamientos de la Corporación Masaveu. Las izquierdas (PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo) denuncian que el proyecto es incompatible con una estrategia de movilidad sostenible y la derecha de Vox apremia al PP de Canteli a dejar a un lado las obras faraónicas para centrarse en resolver las necesidades más acuciantes de los ovetenses.

El PSOE reclama una gestión pública y que esa importante porción de terreno público sea devuelta a la ciudad. En esos términos se expresó el edil Juan Álvarez. Por un lado, calificó el proyecto como «innecesario» y «perjudicial» para la movilidad sostenible, dado que previsiblemente atraerá a miles de coches a la figura central de la Zona de Bajas Emisiones. Por otro lado, criticó que el alcalde repita el modelo anterior; «un aparcamiento privado y para el mismo concesionario». Y es que, advirtió, las concesiones a largo plazo perjudican la inversión y pueden deteriorar el servicio. «El aparcamiento de La Escandalera acabó siendo un garaje oscuro, con plazas demasiado pequeñas y con problemas de accesibilidad y de seguridad» por la falta de obras a lo largo de estas décadas.

Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares afeó al gobierno local su intención de «poner el urbanismo del centro de la ciudad, el urbanismo de La Escandalera y del paseo de Los Álamos, del corazón de Oviedo, en manos de una empresa privada». Sobre la remodelación, un proyecto «impuesto».

A su vez, Sonsoles Peralta (Vox), si bien se mostró cauta, puso el foco en los «trastornos» de tráfico que se producirán durante las obras, «agravados por la ZBE». «Oviedo necesita un equipo de gobierno que centre sus esfuerzos en el interés general, no obras faraónicas».