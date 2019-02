Defensa aprueba el protocolo para negociar la cesión de fábrica de La Vega al Ayuntamiento de Oviedo La entrada a la fábrica de armas de La Vega. / ÁLEX PIÑA Taboada anuncia que exigirá al alcalde «avances» antes de las elecciones y el regidor señala que la negociación «está funcionando» GONZALO DÍAZ-RUBÍNCECILIA PÉREZ Jueves, 28 febrero 2019, 03:38

La visita relámpago, antes de ayer para un encuentro con la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, de la ministra de Defensa casi en funciones, Margarita Robles, dio pie ayer a un nuevo enfrentamiento entre Somos Oviedo y sus socios de gobierno socialistas. La líder de la candidatura de unidad popular y vicealcaldesa, Ana Taboada, criticó que Robles eludiese una visita a la capital para aclarar el futuro de los terrenos de la fábrica de La Vega. «No puede ser que una ministra del mismo signo político que el acalde no venga a ver el ámbito de La Vega y no conozca el interés prioritario de esta ciudad de recuperar este solar tan importante», censuró Taboada, que anunció, en la presentación de una exposición sobre los planes de empleo, que hablará con el alcalde, «el viernes (día de la junta de gobierno), porque no puede ser que estemos así y que antes del 28 de abril no tengamos más avances» y abundó que es «fundamental» cerrar el acuerdo antes de las elecciones de mayo «porque este gobierno es la garantía de que no se especule con ese ámbito».

¿Y cómo estamos? El alcalde reconoció la semana pasada que el adelantó electoral nacional impedirá seguramente cerrar la cesión de los terrenos de la fábrica de La Vega antes de acabe el mandato de la actual Corporación, pero ayer sostuvo que ello no obvia que haya avances. De hecho, el primer edil destacó que los servicios jurídicos y de fiscalización del Ministerio Defensa han dado ya el visto bueno al protocolo con el Ayuntamiento para negociar la transmisión de los terrenos. «Defensa acaba de aprobar el protocolo hace dos días, al igual que nosotros lo aprobamos en junto de gobierno», anticipó el alcalde, al ser preguntado por la visita vista u no vista de Margarita Robles. Al respecto, abundó que «no teníamos ningún tema que impulsar»; «lo que hay, está funcionando», defendió el alcalde. Según dijo, estaría próximo también el acuerdo entre el Ayuntamiento y Defensa acerca de los métodos de valoración de los activos que la ciudad transmitirá al ministerio a cambio de los terrenos de la antigua factoría armamentística. «Hay un borrador acordado, que esperamos confirmar en días», señaló. En el mismo lapso -«está prácticamente hecho»- confía en disponer de la cesión demanial del claustro y la capilla adelantada por Defensa. «No paramos», sostuvo Wenceslao López, «lo que no podemos hacer es saltarnos trámites ni obviar plazos».

Millones de euros

Taboada insistió en su mensaje: «No se comprende cómo el gobierno de este país, de Pedro Sánchez, del mismo signo político que del alcalde de la ciudad, en estas circunstancias y en este contexto político y social no haga más y más rápido por recuperar y ceder los terrenos de La Vega que legalmente, o por lo menos, históricamente, deberían corresponderle al pueblo de Oviedo». Claro que cuando se habla de cesión se olvida que Defensa ha dicho que no regala, que vale, según sus cálculos, 32 millones. Cuando las dos partes fijen precio y forma de pago, Oviedo tendrá La Vega y después muchos años de trámites para usarla.