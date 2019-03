«Sin la gaita me faltaría algo. Me lo ha dado todo» Álvaro Álvarez Fernández con su gaita cerca de su casa de La Fresneda. / IMANOL RIMADA Álvaro Álvarez es ingeniero y el único gaitero que ha ganado dos veces seguidas el MacCrimmon de Lorient MARCOS GUTIÉRREZ Domingo, 31 marzo 2019, 03:32

Álvaro Álvarez (Oviedo, 1995) inició su idilio con la gaita hace catorce años y, desde entonces, no se ha atemperado. Lo compagina con una relación más pecuniaria y menos pasional con la Ingeniería Química, que desarrolla en la Bayern de La Felguera. Su sala de trofeos individuales está más nutrida que la de muchas agrupaciones de la región. Además del 'Ciudad de Oviedo' de 2015 y el 'Urogallo de Bronce' de 2016, los que lucen más brillantes son los dos galardones del Concurso Internacional de Gaita McCrimmon (2014 y 2015), en el festival de Lorient. Es el único músico que ha ganado el mayor reconocimiento mundial que puede recibir un gaitero en dos ediciones consecutivas.

Pero su camino comenzó mucho antes. «Mi abuela por parte de padre es de Cabrales, en concreto de un pueblín que se llama Pandiello», recuerda. Allí hubo «un gaitero muy conocido en todo Cabrales que se llamaba 'El ciego de Pandiello', que en la época era un virtuoso, porque además de tocar y vivir de la gaita también tocaba el piano, el violín, cantaba... en los genes de esa parte de la familia sí hay tradición de gaitas y tonada». Empezó a tocar a los once años «de la manera más tonta. En Oviedo, de pequeñín, me llamaban la atención los desfiles con gaitas y, al final, fue estar en el lugar y momento adecuados. Un conocido nos habló de una escuela de música tradicional allí y les dije a mis padres que quería probar. Desde el primer momento me enganché completamente y hasta hoy no he parado». Admite que nunca tuvo «un único referente» musical en la gaita sino que, más bien, ha sacado algo de todo aquel músico que ha escuchado a lo largo de su carrera.

Con catorce años empezó a concursar, «fundamentalmente porque me habían dicho que los certámenes sirven para mejorar el nivel musical». «Me presenté al 'Ciudad de Oviedo' y los gaiteros que quedan en las cuatro primeras posiciones van a Lorient a representar a Asturias en el MacCrimmon. La primera vez quedé quinto; la siguiente, tercero, y los dos siguientes, primero», rememora.

Tras su primer triunfo en el prestigioso festival de Bretaña no tenía intención de volver, ya que «no hay nada más allá en el ámbito de los concursos, pero seguí presentándome porque me quedaba llevar el primero en el 'Ciudad de Oviedo'. Lo gané y tuve que volver a Lorient. Iba relajado pero con cierta presión por defender el título. Fue una gran alegría porque ningún gaitero lo había ganado dos años consecutivos».

Dicen que el añorado guitarrista 'Dimebag' Darrell en sus inicios fue vetado en todos los concursos de Texas, ya que los ganaba siempre sin competencia. En el caso de Álvaro Álvarez, fue él mismo el que decidió practicarse un 'autoveto', ya que pensó que «es de sabios retirarse a tiempo». Considera que, a día de hoy, «vivir de la gaita es muy difícil». Más incluso que hace unos años. Pese a que cree que llegar a vivir de su instrumento «es complicado y muy sacrificado», reconoce que «la gaita me lo ha dado todo. Sin ella, me faltaría algo».