El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Gala solidaria en Oviedo: 'Varón y Dandy', un show para sensibilizar sobre la hemofilia

Los Testigos colaboran con la causa con un homenaje en Oviedo a «aquellos cantantes ibéricos de patilla ancha y pelo en pecho que reinaban en las radios»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

Recaudar fondos y «dar visibilidad a la hemofilia». Con esta finalidad, la Asociación de Hemofilia de Asturias (Ahemas) ha organizado una gala solidaria en el Auditorio Príncipe Felipe, este sábado a las 20 horas, que pondrá a cantar a todos de la mano de Los Testigos. 'Varón y Dandy', como se llama el show, será un ejercicio de «arqueología cultural y musical» centrado en los cantantes de los años 70 y principios de los 80, avanzó Pelayo Pastor, miembro del grupo. Recuperarán himnos de «aquellos cantantes ibéricos de patilla ancha y pelo en pecho que reinaban en las radios». Será, continuó, «un homenaje a esos cantantes de los que ya no quedan o cada vez quedan menos». El público podrá disfrutar de temas de Raphael, Bertín Osborne, Pablo Abraira o Umberto Tozzi.

Pero ante todo es un show solidario. La Asociación de Hemofilia de Asturias destacó su objetivo: «Visualizar la acción de la entidad, promover la integración de los enfermos hemofílicos, mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus allegados y sensibilizar a la población sobre las consecuencias sociales, sanitarias y económicas derivadas de esta enfermedad».

José Quiñones, presidente de la misma, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y del grupo musical, y subrayó la importancia de los fondos para la continuidad de sus programas, como los de fisioterapia o psicología o aquel por el que «llevamos la medicación a todos los pacientes a su domicilio». También, para seguir desarrollando los campamentos de verano para niños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  6. 6 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  7. 7

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gala solidaria en Oviedo: 'Varón y Dandy', un show para sensibilizar sobre la hemofilia

Gala solidaria en Oviedo: &#039;Varón y Dandy&#039;, un show para sensibilizar sobre la hemofilia