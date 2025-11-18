Gala solidaria en Oviedo: 'Varón y Dandy', un show para sensibilizar sobre la hemofilia Los Testigos colaboran con la causa con un homenaje en Oviedo a «aquellos cantantes ibéricos de patilla ancha y pelo en pecho que reinaban en las radios»

Recaudar fondos y «dar visibilidad a la hemofilia». Con esta finalidad, la Asociación de Hemofilia de Asturias (Ahemas) ha organizado una gala solidaria en el Auditorio Príncipe Felipe, este sábado a las 20 horas, que pondrá a cantar a todos de la mano de Los Testigos. 'Varón y Dandy', como se llama el show, será un ejercicio de «arqueología cultural y musical» centrado en los cantantes de los años 70 y principios de los 80, avanzó Pelayo Pastor, miembro del grupo. Recuperarán himnos de «aquellos cantantes ibéricos de patilla ancha y pelo en pecho que reinaban en las radios». Será, continuó, «un homenaje a esos cantantes de los que ya no quedan o cada vez quedan menos». El público podrá disfrutar de temas de Raphael, Bertín Osborne, Pablo Abraira o Umberto Tozzi.

Pero ante todo es un show solidario. La Asociación de Hemofilia de Asturias destacó su objetivo: «Visualizar la acción de la entidad, promover la integración de los enfermos hemofílicos, mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus allegados y sensibilizar a la población sobre las consecuencias sociales, sanitarias y económicas derivadas de esta enfermedad».

José Quiñones, presidente de la misma, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y del grupo musical, y subrayó la importancia de los fondos para la continuidad de sus programas, como los de fisioterapia o psicología o aquel por el que «llevamos la medicación a todos los pacientes a su domicilio». También, para seguir desarrollando los campamentos de verano para niños.