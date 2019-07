«El gato lleva varios días en el árbol pero las autoridades hacen caso omiso» El gato se aferra a una de las ramas del árbol en Colloto. / E. C. Una vecina de Colloto alerta de la presencia del minino y lamenta que «al llamar al 112 me dijeron que no estaban para bajar animales» LUCÍA R. LORENZO COLLOTO. Lunes, 22 julio 2019, 01:22

Un gato lleva varios días subido a un árbol en la zona de la antigua fábrica de tejas de Colloto, la Tejera, sin poder bajar. La voz de alarma la dieron los padres de una vecina, Mar Martínez, que viven en las proximidades del lugar, hace tres días. Martínez indicó que «al llamar al 112 me dijeron que no estaban para bajar animales» y señaló que las autoridades «hacen caso omiso» a socorrer al animal. «La Policía Local me dijo que no podía hacer nada sino estaban allí los Bomberos y que ellos si acudían nos iban a cobrar 600 euros», destacó. Por otro lado, la protectora «nos dijo que vendría y aquí no ha aparecido nadie». Ayer fue la cuarta noche que el pequeño felino permanecía sobre el árbol: «Tendrá cuatro mesinos y al estar tan alto va de ramita en ramita, hasta que llega a una zona inestable y vuelve de nuevo a donde estaba» explicó la vecina.

Además de las llamadas a las autoridades, Mar Álvarez y algunos vecinos intentaron llegar hasta él, pero fue imposible. «Solo pudimos subir hasta la mitad del árbol, está demasiado alto», lamentó.