El gato de Colloto consigue bajar del árbol gracias a los vecinos El minino que llevaba cuatro noches subido a las ramas, bajó a comer y se refugió en otro tronco de menor altura LUCÍA RAMOS LORENZO Lunes, 22 julio 2019, 14:07

Varios vecinos de Colloto esperaban hoy en torno a las siete de la mañana debajo del árbol en el que un gato llevaba cuatro noches subido sin poder bajar, en las proximidades de la antigua fábrica de tejas. Tras días de espera y paciencia, consiguieron que el animal descendiera hasta el suelo para comer pero «el estrés y el miedo hizo que se refugiase en otro árbol cercano pero de menor altura», indicó Mar Martínez, la vecina de la Fresneda cuyos padres dieron la voz de alarma ante lo sucedido. Martínez alertó ayer a los medios de comunicación sobre «la pasividad de las autoridades» e indicó que «al llamar al 112 me dijeron que no estaban para bajar animales y la Policía local me dijo que no podía hacer nada sino estaban allí los Bomberos. Si estos últimos acudían nos iban a cobrar 600 euros».

Esta tarde, acudirá de nuevo hasta la zona con el objetivo de «cogerlo y poder hacerle un chequeo, para comprobar que está bien».