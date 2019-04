Los geólogos ven factible un túnel de 4,1 kilómetros como opción para la Ronda Norte Jose Antonio Saenz de Santa María, Manuel Maurín, Manuel Gutiérrez Claverol, José Ramón Fernández Molina e Ignacio Fernández del Páramo. / MARIO ROJAS Manos por el Naranco reúne a expertos en una mesa de debate sobre la mejora de la movilidad de la zona oeste de la ciudad GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Viernes, 26 abril 2019, 01:13

La ciudad lleva pensando desde 1986 cómo mejorar las comunicaciones de sus barrios a los pies del Naranco. Entonces eran unas pocas casas de obreros aisladas por la barrera ferroviaria; hoy, tras veinte años de urbanismo del PP, miles de vecinos cabreados detrás de un volante desde San Claudio a Prados de la Fuente. Ayer, sumó un nuevo debate. En el Ridea, organizado por Manos en el Naranco y al calor del nuevo estudio informativo que Fomento presentará tras el verano para la polémica, ayer otra vez, Ronda Norte. Para el Colegio de Geólogos de Asturias, la polémica no existe. «Yo no sé si es necesaria o no», arrancó su presidente, José Antonio Saenz de Santa María, uno de los invitados a la mesa redonda, antes de presentar «un primer estudio», pedido por el alcalde, sobre la viabilidad de construir la infraestructura bajo tierra. Y para eso no hay ningún problema, «es un túnel normalín, de 4,1 kilómetros», que presenta algunas dificultades, pero perfectamente factible «y mucho mejor que una carretera en superficie».

Saenz de Santa María expuso que el alcalde, que defiende que una Ronda Norte en túnel solucionaría los problemas de movilidad sin causar un impacto irreversible en el Naranco, pidió asesoramiento al colegio que preside y desgranó una propuesta con dos túneles gemelos, de 4,1 kilómetros, que acabaron por centrar la mayor parte del debate posterior.

Los subterráneos arrancarían de la arcillera abandonada de Pando y con una pendiente muy ligera, del 3,65 por mil, desembocarían en lo que el Plan General vigente definía como el nudo de Las Campas-Paniceres, parcialmente ejecutado, aunque podría hacerlo más al norte sin suponer una variación importante. Se trataría de dos infraestructuras muy someras, a una profundidad de alrededor de 45 metros y con un máximo de 130, bajo constante, que con cuatro tajos «podrían excavarse en 17 meses». Fruto de los trabajos se extraería un millón de metros cúbicos de materiales que se usarían como relleno de la arcillera, «cuyo frente abandonado», dijo el geólogo, es causa de los corrimientos de tierra de Toleo. Saenz de Santa María no le vio nada de particular. «Cuando empecé a trabajar en El Negrón era el túnel más largo de España, hoy habrá en el mundo más de medio millón de túneles más largos», replicó a las primeras dudas. Problemas de calado en lo geológico, si se hacen los estudios pertinentes, no le vio más allá de la presencia de unas fallas transversales, la relativa superficialidad de los túneles y que la boca en la barrera «es complicada», pero nada que la técnica no haya superado hace tiempo.

Del Páramo defendió que la vía es innecesaria y supondría una agresión al Naranco

Pero, ¿hace falta?

La presentación en público del estudio del túnel devió un debate que arrancó el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, oponiéndose al proyecto con profusión de datos y argumentos. El primero, que «ya tenemos una ronda de circunvalación» que «nos une con todos los grandes ejes». También, que los estudios de tráfico del plan de Movilidad muestran que hay un problema, «pero que esto no es Madrid o Barcelona». Un carril más en Ernesto Winter prácticamente solucionaría los atascos y algo parecido sucedería en Marcelino Suárez. Es más, puede que no sean necesarios. El plan de Movilidad regional prevé reducir un 40% los desplazamientos en vehículo privado en 2030. Como alternativas defendió la viabilidad de la salida al nudo de Piedramuelle, la 'vía rápida a La Pixarra', y la conexión de Ciudad Naranco con la AS-II, una opción «mucho más barata».

Todo para salvar el Naranco, que, dijo, no es un símbolo solo de Oviedo sino de toda Asturias, argumentó sobre el fondo de la imagen promocional de Turismo del Principado de Santa María del Naranco.

Frente a él, el arquitecto José Ramón Fernández Molina puso en duda las cifras de reducción del tráfico privado y los cambios en la movilidad que pueden tardar décadas en llegar. Defendió que la ronda es necesaria para la movilidad del área central y para el desarrollo del Bulevar de Santullano, porque si no «se pueden trasladar el efecto barrera y los problemas a otros puntos de la red», y alertó de los riesgos de trastear con los accesos a la ciudad «por su especialización» terciaria-administrativa y «su posición geográfica». La réplica vino del geógrafo Manuel Maurín. «Hay una serie de instrumentos en trámite, todos hechos por expertos», que van desde los planes de movilidad locales y regional, al del área central o los de infraestructuras, y «en ninguno de ellos se menciona la Ronda Norte».

El debate se encendió, como desde hace treinta y tantos años. Hubio ataques y defensas de los túneles. «Si tuviésemos un tren cada cinco minutos en la estación no sería necesaria», zanjó Santa María entre aplausos. Claro que para meter más trenes, harían falta más túneles.