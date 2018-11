Gerardo Antuña: «El tripartito no ha hecho nada por aliviar los atascos en la zona norte»

La Ronda Norte ha supuesto una nueva brecha en las relaciones de los socios del equipo de gobierno. A un lado está el PSOE, con el alcalde apostando por el soterramiento de parte de la Ronda Norte a su paso por el Naranco, y al otro, Somos e Izquierda Unida, que optan por una vía rápida en La Pixarra. Unas posiciones enfrentadas que, para el Partido Popular, son sinónimo de «enredos» y evidencian «los desacuerdos de un tripartito cada vez más inestable».

Gerardo Antuña, como portavoz de los populares, manifestó ayer que «los ovetenses estamos cansados de espectáculos que lo único que pretenden es distraer del fracaso absoluto del gobierno local». A su juicio, detrás de este «ruido mediático» lo que pretenden es «no dar la cara ante los vecinos y no asumir la responsabilidad de no haber sido capaces en tres años y medio de hacer nada por aliviar los atascos y los contratiempos que causan a los vecinos de la zona norte».