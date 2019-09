«Esta gira es la más tranquila y relajada de mi vida como artista» Marta Sánchez, en un concierto. / E. C. Marta Sánchez, cantante La madrileña ofrecerá en el primer concierto de San Mateo, a las 21 horas, «un resumen de mi etapa en Olé Olé y de mis canciones de después» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 13 septiembre 2019, 01:31

Marta Sánchez (Madrid, 1966) atiende a EL COMERCIO horas antes de viajar a Oviedo. Con la interpretación de sus canciones más sonadas inaugurará esta noche las fiestas mateínas y el escenario de la Losa. El telón se subirá a las 21 horas.

-¿Cómo está? La muerte de Camilo Sesto ha sido dolorosa para usted...

-He tenido un par de días de bajón porque no se lo esperaba nadie en la industria. Habíamos estado hace poco con él y cuando se va alguien que quieres te cuesta creerlo. Me queda el consuelo de que todas las que participamos en el disco 'Sinfónico' le hicimos un homenaje en vida.

-El concierto en Oviedo será el primero que dé tras esta pérdida. ¿Le hará algún homenaje?

-No me ha dado tiempo a prepararlo. No estaría mal hacer en el futuro una versión de sus grandes éxitos. Era un grandísimo compositor.

-¿Qué se va a encontrar esta noche el público ovetense en el escenario de la Losa?

-Es un show muy dinámico. Al público se le hace muy corto y es una de las cosas más complicadas de conseguir. No puede ser pesado y lento.

-¿Hará un recorrido por sus grandes éxitos?

-El repertorio es bastante redondo. Es un resumen de mi etapa en Olé Olé y de mis canciones de después.

-Usted será la encargada de inaugurar las fiestas de San Mateo y también el escenario de la Losa. Estas instalaciones hasta el año pasado se ubicaban en la plaza de la Catedral.

-¿Se inauguran hoy los festejos? Yo me siento muy segura de mi concierto. Hemos hecho arreglos de las canciones y la música va a sonar fresca y nueva. Esta es la gira más tranquila y relajada de mi vida como artista.

-¿Esta calma la siente cuando se sube a las tablas?

-No, siento energía mezclada con miedo.

-¿Actuará junto a Carlos Baute?

-Lo están hablando nuestros mánagers, pero sí, lo haremos.

-Oviedo está entre dos ciudades que tienen mucho significado para usted, La Coruña y Santander.

-Yo siempre me he sentido del norte. Mi madre es gallega y mi padre asturiano. Es un honor estar en tierra asturiana.

-¿De dónde es su padre?

-De Gijón y me encanta. Todavía tengo familia allí.