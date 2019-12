El gobierno estudia el futuro centro social de El Cristo

El punto de reunión de los vecinos más mayores de El Cristo, durante los días más duros del invierno, son las marquesinas del autobús de la calle Julián Clavería. El centro social más cercano se sitúa en la calle Burriana, al lado del Palacio de Exposiciones y Congresos, pero los residentes de la zona alta no tienen un lugar donde jugar a las cartas o hacer talleres. La plataforma SOS Viejo Hospital lleva años luchando por estas instalaciones y el tripatito prometió que estarían el año pasado. El tiempo pasó y no se puso la primera piedra. El colectivo se encuentra ahora con que en los presupuestos de 2020 no aparece una partida y esta tarde se movilizarán. Cortarán a las cinco de la tarde el tráfico en el cruce de la calle Juilán Clavería, y mientras el equipo de gobierno estudia «diferentes opciones con el Principado» para esta construcción. Así lo indicaron ayer fuentes municipales después de que el alcalde, Alfredo Canteli, se pusiese en contacto con el colectivo. Su portavoz, Nacio González, apuntó que Alfredo Canteli «sigue con el compromiso» pero ahora se encuentran con que en el presupuesto no hay ninguna partida.