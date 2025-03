El gobierno local justifica que «no puede mantener» los 120.000 euros de la Cometcon

JUAN CARLOS ABADROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 29 de noviembre 2019, 02:22 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

«La Cometcon no es un congreso, es una convención, y hay otros eventos que quizás tengan más transcendencia turística». Con estas palabras Alfredo García Quintana, concejal de Turismo, justificó ayer que la feria de ocio alternativo más importante del noroeste de España, se quede ahora sin una subvención nominativa, que en los últimos tres ejercicios había ascendido hasta los 120.000 euros por año. La falta de apoyo económico ha hecho que la organización haya decidido trasladar este evento, que en marzo reunió a 17.000 personas en el Palacio de Exposiciones y Congresos, al recinto gijonés de Luis Adaro. La cita, que suma ya ocho ediciones, se celebrará allí el primer fin de semana de abril.

Quintana explicó que el Ayuntamiento «no puede mantener» la subvención nominativa ante los reparos que la Sindicatura de Cuentas ha puesto a este tipo de ayudas. En su lugar, aseguró el edil, ofreció a los organizadores que recurriesen al concurso municipal de subvenciones para congresos, cuya partida se elevará de los 270.000 euros de este año a los 385.000 euros en 2020. «En ella obtendrían con seguridad entre 25.000 y 30.000 euros pero imagino que quería la subvención a dedo para los amigos», afirmó.

En una comparecencia en la sala de prensa de la Casa Consistorial, el concejal restó importancia a la pérdida de la Cometcon: tiene «poca relevancia turística» en Oviedo. Dicho esto, precisó que su objetivo es «atraer eventos pero no a cualquier precio». Y con la calculadora en la mano contabilizó que el colectivo El Eje, entidad que cada año organiza la gran feria de ocio alternativo, obtuvo unos «ingresos» del Ayuntamiento de «424.973,16 euros en el periodo comprendido desde el 2017 al 2019», bajo el tripartito.

Insistió Quintana en que el año que viene no habrá «ninguna» subvención nominativa en el área de Turismo, sin embargo sí en el marco de otras concejalías «Esas áreas no son de mi competencia», respondió.

En el proyecto de presupuestos, presentado por el equipo de gobierno el martes, aparecen reflejadas ayudas nominativas, como 180.000 euros para la Sociedad Ovetense de Festejos; 17.780 euros para el Colegio de Abogados de Abogados ; o 107.000 para la Cocina Económica.

Con todo, el equipo de gobierno, según Quintana, no se planteó en ningún momento trasladar la subvención a otra área municipal, a pesar de que en un principio habían avanzado la concesión de 60.000 euros. Pero las «recomendaciones» de la Sindicatura de Cuentas les hizo dar marcha atás. «Perder la Cometcon no es ninguna catástrofe, hay que recordar que en 2017 no acreditaron debidamente los gastos. Tuvieron que devolver 11.467,49 euros al Ayuntamiento», detalló.

Eso sí, recordó que este evento «no es herencia del tripartito», se organizó por primera vez bajo el mandato de Agustín Iglesias Caunedo, quien ayer mismo lamentó la pérdida: «Me hubiese gustado poder seguir disfrutando de la Cometcon en Oviedo».

Saber el retorno

El concejal popular no fue el único que ayer restó importancia turística a la Cometcon. También lo hizo el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, para quien la feria no le parece «una actuación para recibir 120.000 euros», si bien reconoció que «mueve mucha gente». «Es una pena que se vaya de Oviedo y es bueno que se traslade a Gijón. Habría que replantearse el evento, porque cuál es el retorno de pernoctaciones, en el comercio o en los taxis», se preguntó.

Desde la ciudad vecina llegaron las buenas palabras. Lara Martínez, gerente de Divertia, aseguró que es «una noticia buenísima» que la octava edición de la Cometcon se celebre en el recinto Luis Adaro, y auguró que el número de visitantes aumentará: «Habrá entre 20.000 y 25.000 personas en tres días y este evento cumple con el modelo de evento por el que Gijón lucha: es ocio sano y aglutina actividades vinculadas a las nuevas tecnologías».

El Ayuntamiento gijonés, liderado por la socialista Ana González, otorgará una subvención a la feria, pero la cuantía no está fijada. Aún no hay un acuerdo presupuestario, aunque Martínez ya adelantó que la cantidad será «menor» de los 120.000 euros acostumbrados. «El espacio con el que cuentan es mayor y los ingresos serán mayores. Por lo tanto el apoyo público será menor», explicó. Serán «tres días de actividades», si bien todo parece indicar que la semana temática planteada por el momento quedará aparcada.

El baile entre Oviedo y Gijón, tras los cambios de los gobiernos locales, ha comenzado. A la vez que la Cometcon abandona la capital, Metrópoli se estrenará esta Navidad en Oviedo. Pero hay más: el año que viene se celebrará en la ciudad la Farinato Race, que en la última edición atrajo a 2.200 atletas y más de 6.000 personas en la villa de Jovellanos. Un hecho por el que Quintana felicitó ayer a la concejala de Deportes, Conchita Méndez.

Críticas de la oposición

Fidel Rodríguez, concejal del PSOE, criticó al equipo de gobierno por prescindir del evento a instancias de Otea, y censuró que el bipartito no tiene plan alguno para el ocio juvenil ni para la «población del futuro y del siglo XXI». «Que Cometcon haya buscado una ubicación fuera de Oviedo es la constatación de lo que ya adelantó el 26 de octubre el concejal de Turismo, quien en una actuación paralela con Otea ya decía que no tenía ningún impacto para Oviedo». Y acusó a la Concejalía de Turismo de estar «compartida» con los hosteleros.

La líder de Somos, Ana Taboada, mostró su «indignación» y adelantó que presentarán una enmienda a los presupuestos de 2020 para «quitar gastos innecesarios» como «la instalación de una bandera de España enfrente de la Junta General y la del Centro Asturiano». Vox optó por no hacer declaraciones al respecto.