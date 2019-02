«Este gobierno ha vivido bajo acoso y derribo desde el primer día» La socialista Ana Rivas bajo los soportales del Ayuntamiento. / PABLO LORENZANA Ana Rivas | Concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos «Me abstuve en la votación del presupuesto para mostrar mi malestar con la lentitud en la tramitación; me afecta directamente» JUAN CARLOS ABAD Domingo, 24 febrero 2019, 03:16

Ana Rivas adelanta la cita un cuarto de hora en una mañana en la que el equipo de gobierno se ha desayunado con la enésima demanda. La concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos se resigna y lamenta sin que medie pregunta: «Son ataques permanentes, un bombardeo». Centro de las críticas de Somos Oviedo por su abstención al presupuesto de 2019, afirma, sin embargo, que a su departamento le quedan más de setenta proyectos por tramitar de aquí hasta mayo. «Si la próxima Corporación quiere, los va a tener listos porque son buenos para la ciudad», expone.

-¿Le molestó que su abstención en la junta de gobierno para aprobar los presupuestos se escrutara más que otras?

-Sí, me molestó porque la junta de gobierno es donde se discuten las cosas. Fue más llamativa y sonada que las ochenta y nueve que ha tenido Somos Oviedo y no sé por qué.

RELACIÓN CON ROSÓN «Creo que está obsesionado y que le provoco ira pero tengo mi corazón» SU CONCEJALÍA «Tenemos más de setenta proyectos encima de la mesa, que la próxima Corporación puede usar» DEMANDA POR GASCONA «Es extraño. Ese mercado no se inventó en este mandato; solo nos tocó activar la autorización» FUTURO «Mi disposición la conoce quien la tiene que conocer: la dirección y el candidato»

-¿Por qué lo hizo?, ¿por qué se abstuvo?

-Lo explicó muy bien el alcalde. Distingo muy bien mis funciones como concejala y como portavoz del grupo municipal socialista y en función de qué papel estoy jugando actúo. Quería mostrar mi malestar con la lentitud con la que se estaba tramitando el presupuesto porque me afecta directamente y porque de manera simultánea se criticaba mi gestión. Una gestión que está coordinada y que necesita colaboración, no enfrentamiento.

-Todavía hay que votarlo en Pleno, ¿qué hará?

-Cuando llegue el Pleno, llegará.

-No hace mucho afirmó que 'o remaban todos juntos o que se iba a replicar el resultado de las elecciones andaluzas', ¿lo mantiene?

-Lo mantengo. No hemos ganado nada con este planteamiento de que si algo sale mal la culpa es de otros y si sale bien me lo arrogo. Me parece fuera de lugar. Es más, digo que con independencia de nuestras diferencias siempre hemos conseguido llegar a acuerdos y muy puntualmente no hemos tenido consenso. Pero si la gestión es un arma arrojadiza y no se entiende como de todo el gobierno no llegaremos a buen término en nada.

-Usted y Rubén Rosón se llegaron a amenazar con dar una rueda de prensa diaria con los 'debes' de cada uno.

-Me amenazó él y yo me defendí. Creo que está obsesionado y que le provoco ira pero tengo mi corazón. Puedo ponerme un caparazón pero llega un momento en el que te afecta y te defiendes.

-Más allá de su enfrentamiento, las cifras de ejecución son muy bajas.

-El proceso de maduración es muy largo y desde que lanzo un proyecto pasa por cinco departamentos hasta que lo vuelvo a tener para licitar las obras. Intentar buscar un culpable es muy duro. En todo este tiempo no he acusado a nadie salvo una vez: el proyecto de las bocas de riego Rosón lo tuvo parado un año y el alcalde acabó por retirarle las competencias. Aquello fue público pero ha habido más casos. Y por otro lado, los procedimientos se han multiplicado por mil. Desde las nuevas líneas de autobús que hubo que regularizar modificaciones del contrato y llevarlas al Consejo Consultivo, hasta los proyectos para el Campo de San Francisco.

-¿Tienen proyecto para el Quiosco de la Música?

-Está tramitándose. Lo trasladamos a Patrimonio y le comunicamos que retomamos la obra en el punto en que se quedó. Tenemos la modificación, la hemos metido a tramitación y estamos pendientes de financiación para licitar las obras.

-¿Qué les queda por hacer hasta mayo?

-¡Muchas cosas! Tenemos más de setenta proyectos encima de la mesa. Creo que la próxima Corporación que los herede va a poder utilizarlos porque son beneficiosos para la ciudad.

-¿El cubo marrón?

-Está ya caliente. Es una de las cosas que llegará dentro del mandato.

-¿Cómo vivieron la huelga de TUA?

-Fue muy dolorosa y complicada. Las posiciones y los movimientos de las dos partes, cuando hablabas con ellos por separado, te dabas cuenta de que estaban más cerca de lo que parecía y pese a ello estaban a la defensiva. Afortunadamente la ciudadanía entendió muy bien que los conductores tenían motivos para ir a la huelga. En cuanto al servicio, después de años de pelear por elevar las cifras, afectó bastante. Afortunadamente lograron solucionarlo.

-¿Qué le parece la decisión de la jueza de llamarlos a declarar por el mercado de Gascona?

-Es extraño. Ese mercado no se inventó en este mandato. Ya existía. Lo único que nos tocó fue activar la autorización. A veces no entiendo los ataques y me acuerdo de cuando el PP nos acusaba de judicializar la política cuando desde su entorno se afirma que en todo lo que hacemos hay un delito detrás. Es muy grave que nos acusen de cometer un delito, de hacer daño a sabiendas cuando es una tramitación administrativa; solo se entiende porque este gobierno ha vivido bajo acoso y derribo desde el primer día. San Mateo, las calles, el mercado... Lo que más me molestaba del PP era la arbitrariedad con la que gobernaba y cuando intentamos ordenarlo y corregirlo, regularlo todo mediante ordenanzas, nos acusan y nos atacan permanentemente.

-¿Qué le parece la postura del PP y Somos votando en contra del Área Metropolitana?

-Un error con precedentes. Decía el exalcalde Caunedo que el Consorcio de Transportes no funciona para Oviedo. Efectivamente, el PP busca réditos del 'cerco' y estando fuera del Consorcio él firmó un convenio desfavorable. Eso es lo que va a pasar, que otros van a tomar decisiones. En cuanto a Podemos o Somos, creo que salen por piernas en el último momento cuando llevamos un año trabajando sin partidismos. Creo que han tomado una decisión por razones que no benefician a la ciudadanía.

-Llegan las elecciones, ¿se siente respaldada tras las primarias de la AMSO?

-Cada militante tiene su voto y lo bueno del PSOE es que cada uno expresa siempre sus opiniones. Mi situación es la de siempre. Unos te apoyan, a otros no les caes bien y otros respaldan lo que has hecho. Es algo normal en todos los colectivos.

-¿Se propone continuar?

-Mi disposición la conoce quien la tiene que conocer: la dirección y el candidato.

-¿Cómo llegan a las urnas?

-El trabajo que se ha hecho, que en ocasiones ha sido muy frustrante, nos avala. Creo que después del 26 de mayo el PSOE tiene que seguir en la Alcaldía porque hay muchos proyectos que están en el borde, encima de la mesa y el alcalde se merece sacarlos adelante. Es cierto que en nuestro trabajo nos perjudica la imagen de enfrentamiento constante. Eso también ha sido doloroso.