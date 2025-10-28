Emotivo adiós en Oviedo: «Gracias Fina y Elvia por llenar el barrio de vida» San Tirso se queda también pequeña para despedir a la menor de las hermanas Clemente, que hicieron de la tienda de Mon un hogar

Un sólo día después de despedir a Fina Clemente en San Tirso, la iglesia volvió a llenarse para dar un sentido adiós a Elvia. Ambas fallecieron en Oviedo con tan sólo 48 horas de diferencia. A los 96 y a los 94 años, respectivamente, dejando huérfano al Oviedo Antiguo y escribiendo el capítulo final de Ultramarinos Sabiniano Clemente, la tienda de Mon, convertida en hogar para todos, que abrió su abuelo en 1904.

«Han sido días de dolor y de cansancio. A tantísima gente que ha venido al funeral, ayer por Fina, hoy por Elvia, queremos deciros que estamos junto a vosotros», afirmó el párroco Adolfo Mariño. «Juntas vivieron y juntas murieron», destacó. Porque así fue: dos vidas en una unidas.

«Gracias Fina y Elvia por llenar el barrio de vida». Es uno de las mensajes que dejaron a las hermanas, con flores, en la entrada de la tienda. Uno de otros muchos que resume el sentir del Oviedo Antiguo. El propio párroco se acercó hasta la calle Mon antes del funeral de Elvia. «Me paré en la tienda y vi muchas flores, esto quiere decir mucho de sus vecinos, de la calle Mon, una calle con raigambre. Es una manera de agradecerle a las dos porque la tienda era como un confesionario, la gente iba a comprar y se quedaba charlando», algo que en la sociedad de las prisas no es habitual. «Ellas tenían tiempo a escuchar a todos y a la gente necesitada que ayudaban», subrayó.

Entre las numerosas personas que asistieron al funeral se encontraba el traumatólogo Alejandro Braña, compañero de profesión de la hija de Fina y sobrina de Elvia, Marta García Clemente, que es jefa de servicio de Neumología del HUCA, y de su marido Gonzalo Solís, jefe de la UCI Pediátrica. A la salida del funeral valoró la figura de las hermanas: «Fina y Elvia forman parte del colectivo ovetense, de la ciudad, fueron unas ciudadanas ejemplares con su tienda popular enraizada en el núcleo de El Antiguo. Eran queridas ellas y querida también la familia», afirmó el doctor.

Muy emocionada, Marta García Clemente valoró «la buena respuesta de todos los vecinos y de todos los conocidos, les agradecemos muchísimo que hayan venido».

