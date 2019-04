«Gracias por el sacrificio y la generosidad para no dejarnos en el abandono»

«No os íbamos a dejar solos, porque lo que hizo la Administración municipal y la Justicia no lo íbamos a hacer nosotros». Fue el primer mensaje de los muchos que hubo ayer en el Auditorio Príncipe Felipe de Asturias durante la gala en homenaje a Eloy Palacio, el bombero fallecido durante las labores de extinción del incendio de Uría, del que hoy se cumplen tres años.

Las palabras las lanzó un emocionado Manuel Sordo, 'Coco', portavoz en Asturias de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales. Un mensaje cargado de intención, que resumió el espíritu de la campaña iniciada hace un año por este colectivo, 'Una Guardia por Eloy', tras conocer la sentencia de Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo. El fallo liberó al Ayuntamiento de responsabilidad alguna sobre la muerte del trabajador que falleció, según la jueza, por «desobediencia a la instrucción recibida y reiterada». La sentencia dejó a la viuda de Palacio y a sus dos hijos con tan solo la indemnización de 18.000 euros que prevé el Ayuntamiento para sus trabajadores fallecidos en actos de servicio.

Este contexto fue el detonante para que los bomberos de toda España se unieran con el objetivo de recaudar fondos para suplir las consecuencias de la sentencia judicial. Ayer más de trescientos efectivos venidos de todos los rincones de España fueron testigos de como Marta Valle, David y Luis Palacio recibían emocionados la cuantía de 172.000 euros. «La entrega del cheque va más allá del dinero recaudado porque no importa lo que diga una jueza ni nadie que no sabe cómo trabaja un bombero, lo que importa es que Eloy era un profesional con mayúsculas», valoró Sordo, que con este gesto animó a la familia de Palacio a «que comencéis una nueva etapa, que descanséis y que paséis página de una vez».

La gala fue toda una demostración de unidad y solidaridad. Imposible contener la emoción. Las lágrimas se hicieron presentes en más de una ocasión. Las de la propia viuda, Marta Valle, hicieron ponerse al Auditorio en pie al mostrarse agradecida por el gesto de los compañeros de su marido. «La ayuda económica dada significa una seguridad para nuestro futuro. Gracias de parte de mi familia por el esfuerzo y la generosidad por este sacrificio para no dejarnos en el abandono», ponderó. «Difícil es estar sin emocionarse porque os miro y todos me recordáis a mi padre. Él me decía que no había nada mejor que ser bombero, se sentía realizado con su profesión porque era una forma de ayudar a todas las personas», destacó David Palacio, el hijo mayor del bombero fallecido. Sus palabras, entrecortadas por la emoción, le sirvieron para recibir un sonoro y cálido aplauso.

Más emotiva, si cabe, fue la intervención de Juan Carlos Fernández, 'Cuni', compañero de Eloy Palacio en las tareas de extinción del incendio de Uría. Con él se desplomó cuando el edificio se vino abajo. Resultó herido en una pierna. «Cuando estaba en la camilla de Urgencias me vinieron a ver el alcalde y el concejal de Seguridad Ciudadana; les pedí que la muerte de Eloy, mi compañero, no fuera en vano. Y no lo fue, pero no por ellos, porque ellos le culparon de su muerte junto con los abogados de la aseguradora municipal. Hoy entregamos una indemnización de honor y justicia que debería haber dado el Ayuntamiento de Oviedo», lamentó el bombero, para añadir a renglón seguido que los 172.000 euros recaudados suponen «una cantidad muy digna que sale de la generosidad de todos los bomberos y de algunos ciudadanos anónimos».

'Cuni' salió al escenario de la sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe arropado por los más de trescientos bomberos que acudieron al acto. No pudo contener la emoción al recordar que han pasado tres años desde el trágico incendio: «Gracias por no haberme dejado solo; sois los culpables de que yo pueda seguir trabajando como bombero», destacó. «Por muchos años que pasen Eloy y lo que significa para mí seguirá en el corazón de todos los bomberos y muy especial en el mío». Sus palabras pusieron en pie a todos los asistentes.

Reivindicaciones

Las emociones vividas durante la gala de ayer no empañaron la principal de las reivindicaciones de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP). Las consecuencias del incendio de Uría y del fallo judicial que tachó de imprudencia la actuación de Palacio desencadenó la petición al Gobierno central de la puesta en marcha de una ley marco que regule la profesión de bombero en todo el ámbito nacional. «La muerte de Eloy nos abrió los ojos. Estamos desamparados, sin una ley que nos proteja a nosotros y a nuestras familias», reivindicó 'Cuni'. Pidió al «nuevo gobierno» que surja de las próximas elecciones generales del 28 de abril que «dé la máxima urgencia a la ley marco propuesta por la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales».

En este sentido, el presidente nacional de la plataforma, David Herrero, recordó la necesidad de contar con esta normativa porque «no podemos permitir que nuestros políticos miren para atrás, es malo que nos den la espalda. Nadie nos cuida, nos cuidamos nosotros», lamentó.

El acto se cerró con la entrega de un libro blanco a la familia de Eloy Palacio en el que todos los asistentes dejaron su firma y palabras de aliento ante un grito unánime: «Yo soy Eloy». Hoy, a partir de las 10.20 horas, se correrá la carrera popular de homenaje a Palacio.