Los grafitis vuelven a El Antiguo Viandantes pasan por delante de las pintadas que han aparecido en la calle Regla. / PABLO LORENZANA Dos meses después de finalizar la limpieza, aparecen nuevas pintadas en La Regla ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 14 agosto 2018, 02:29

Dos meses ha durado El Antiguo sin grafitis. El plan de limpieza impulsado por la Concejalía de Urbanismo finalizó a mediados de junio y esta semana ya han aparecido pintadas en la calle Regla.

El concejal del área, Ignacio Fernández del Páramo, se comprometió ayer a eliminarlos: «Se quitarán gracias al nuevo contrato en el que estamos trabajando y esperamos tenerlo listo dentro de unos meses». Aprovechó la ocasión, eso sí, para lanzar un mensaje de «civismo»: «El dinero de los ovetenses se va por el desagüe ante este tipo de actos vandálicos y la inversión que vamos a hacer se podría destinar a mejorar el sistema de becas».

La asociación vecinal Oviedo Redondo calificó ayer de «previsible» que las pintadas volviesen al casco histórico una vez finalizado el plan, que permitió actuar en las plantas bajas de 175 edificios gracias a un gasto de 60.000 euros. Urgió al equipo de gobierno a licitar el contrato de mantenimiento: «El Ayuntamiento debe hacer tres cosas: extremar la vigilancia, sancionar a aquellas personas que cometen este tipo de actos y contratar a una empresa para que quite las nuevas pintadas», apuntó ayer el presidente, Manuel Almeida.

Cámaras y cursos

Desde la entidad vecinal son conscientes de que el número de efectivos con los que cuenta la Policía Local es ajustado. Almeida consideró, a título personal, que la instalación de cámaras de vigilancia podría ser una solución factible. «No es fácil coger a los grafiteros de forma in fraganti y a mí este sistema de vigilancia no me molesta. Es más, se podrían utilizar en una zonas concretas del casco histórico», apuntó. Asimismo, añadió que el dinero de las sanciones se podría destinar a la limpieza y propuso organizar cursos de civismo entre los reincidentes.

Desde el Ayuntamiento quieren que el plan de limpieza de grafitis se extienda al resto de barrios. Por el momento, los técnicos están elaborando los pliegos de contratación y dentro de unas semanas saldrán a licitación.