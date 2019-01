Los grafitis vuelven al Oviedo Antiguo Nuevas pintadas y 'tags' en la plaza del Sol. / PIÑA Las pintadas han aparecido ocho meses después de las tareas de limpieza | «Si no se hacen labores de mantenimiento, el casco histórico volverá a estar lleno de pintadas», apuntan desde Oviedo Redondo ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 7 enero 2019, 03:03

Los grafiteros han vuelto a hacer de las suyas en el Oviedo Antiguo. Calles como San Antonio, Mon, San José o Máximo Fromestano y las plazas de Sol y Trascorrales tienen de nuevo pintadas en sus paredes tan solo ocho meses después de que finalizasen las tareas de limpieza que costaron a las arcas municipales 60.000 euros. Esta situación cabrea tanto a los vecinos como a los comerciantes del casco histórico. Los grafitis afectan tanto a sus tiendas como edificios y urgen una solución: «Se deben acometer cuanto antes labores de mantenimiento. Si no las hacen, el casco histórico volverá a estar como hace un año y después se deberá gastar una gran cantidad de dinero en solucionar este problema», reclama el presidente de la asociación de vecinos del Oviedo Redondo, Manuel Almeida.

Añade que si no se acometen estas labores de forma urgente, se creará un «efecto llamada» que hará que las calles que ya tienen grafitis se inunden de pintadas y que comiencen arreciar firmas en las arterias que aún quedan limpias:. «Siempre hay personas que no respetan nada y contra ellos se deben de tomar medidas como sanciones», insiste.

En este sentido, el presidente de la asociación vecinal del Oviedo Antiguo, Juan García, reclama más «presencia policial» y «cámaras de seguridad» por el casco histórico además de multas: «Esta barbarie volvió el primer día que se acabaron las labores de mantenimiento y contra estos vándalos hay que tomar medidas como que se encarguen de su limpieza», apunta para a renglón seguido calificar cono «un auténtico desplifarro» la inversión realizada por el gobierno municipal durante los primeros meses de 2018 para eliminar todos los grafitis. «Estas tareas solo beneficiaron a las personas que realizaron el estudio y la empresa que acometió los trabajos. Para el resto no han sido buenas porque se ha dado una nueva 'libreta' a estos vándalos», añade.

Los afectados de la vuelta de los grafitis a la zona antigua de la ciudad también son los comerciantes. Según informa la presidenta del Área Comercial del Oviedo Antiguo (Acoa), Sandra Sutil, algunas de estas firmas han afectado a los negocios que hay en la zona y pide una solución: «Estas firmas han vuelto hace semanas y hace falta más presencia policial y cámaras de vigilancia para prevenir este tipo de situaciones», afirma.

De igual forma, especifica que este no es el único problema que padecen. Cada semana tienen que lidiar con los restos del botellón, ataques al mobiliario urbano y que los vándalos hagan «rodar los cubos de basura» en mitad de la noche. «Hay veces que ves cada cosa...».

Otros barrios

Los grafitis no solo afectan al Oviedo Antiguo. Las pintadas se extienden por todos los barrios y la primera teniente de alcalde, Ana Taboada, ya ha anunciado que las tareas de limpieza se extenderán este año por todo el concejo. La partida presupuestaria y la licitación de dichas tareas aún no ha salido a la luz pero desde el Ayuntamiento se espera que se haga en las próximas semanas, cuando el tripartiro logre aprobar o no el borrador de presupuestos anunciado hace un mes.