«El gran dilema es cómo vamos a financiar las obras» Javier Suárez, rector de San Juan El Real. / A. PIÑA Javier Suárez | Rector de la basílica de San Juan el Real «Quiero que se quite el cimborrio, reparar las vidrieras y retirar los ángeles. Así se evitaría el peligro y el coste de los andamios» SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Lunes, 27 mayo 2019, 04:52

En diciembre de 2018 saltó la alarma: la cubierta y los elementos ornamentales de la basílica de San Juan el Real, que data de 1915, estaban dañados, con riesgo de caída. Ahora, el rector del templo, Javier Suárez, espera que la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento den el visto bueno al estudio que encargó y se puedan retirar los elementos afectados. Le preocupa cómo afrontar los más de dos millones de euros que pueden costar los arreglos.

-¿Cómo se dieron cuenta del problema en el techo de la basílica?

-El trabajador de mantenimiento subió un día al tejado para limpiar las canaletas donde a veces el agua se estanca produciendo humedades. Por la escalera de hierro de la cúpula llegó al cimborrio. Todo estaba lleno de grietas y se dio cuenta del peligro de que todo pudiera caer. Además, otro día se encontró con la cabeza de un ángel desprendida y la cruz que corona la torre de la izquierda se encontraba ladeada, casi cayendo.

-¿Qué hizo usted entonces?

-Llamé a un arquitecto para que hiciera un informe detallado y lo entregué en la Consejería de Cultura. La arquitecta del Principado me explicó que podría ser un problema parecido al que había sufrido el puente de Génova que cayó. Inmediatamente las grúas quitaron la cruz que estaba ladeada, los técnicos hicieron fotografías y lo revisaron todo de nuevo. Vieron que estaba peor de lo que en un primer momento se pensaba. También avisamos al Ayuntamiento, que nos instó a poner una valla de protección para evitar que la zona más dañada cayera al exterior, como las vidrieras que dan a la calle Campoamor, y las figuras de los ángeles.

-¿En qué fecha ocurrió todo esto?

-Fue en diciembre. Se hizo un informe de estructura y otro de análisis de las piedras, que nos indica cómo están. El informe lo envié al Ayuntamiento y me pidieron que lo enviara a Cultura para acelerar el proceso.

-¿Y ahora?

-La estructura de la iglesia aguanta, pero son esos elementos decorativos de la torre y la cúpula los que peligran. El proceso de restauración es lento, de ocho ángeles que hay solo sirven dos. El resto habría que rehacerlos enteros.

-¿Qué es lo más dañado entonces?

-El cimborrio, las vidrieras y los ángeles. Las figuras están deterioradas por la erosión. A algunos no se les ve la silueta de la cara. Así se desprende del estudio que tenemos, que es muy completo y muy complejo. Tardaron cuatro meses en realizarlo, porque hubo que ir viendo las figuras, haciendo el análisis de piedras y de material.

-¿Cuál es el siguiente paso?

-La basílica es un edificio de protección especial, no podemos actuar sin autorización. Ahora necesitamos la aprobación del informe para empezar a quitar cosas. Después habrá que presentar el proyecto de lo que se debe hacer, y con eso pedir la licencia al Arzobispado de Oviedo. Esto es una obra que durará años, pero nosotros no podemos soportar su gran peso económico. Ahora mismo pago cerca de 4.000 euros de andamios al mes y el montaje costó unos 30.000 euros.

-¿Y cuál es la solución?

-Yo quiero que se quite el cimborrio, reparar las vidrieras de la calle Campoamor de inmediato, y quitar los ángeles, para luego ponerlo todo. Así se quitaría el peligro y los andamios, porque si no es una ruina.

-¿Fue un problema de falta de mantenimiento?

-La basílica exige un constante mantenimiento. Llevo aquí seis años y durante este tiempo se hicieron obras importantes de mantenimiento interior. Exterior no, pero porque no sabíamos lo que pasaba en el tejado. Esta parroquia es la que más ingresos tiene, pero también la que más gastos conlleva. Arreglamos el órgano e hicimos la rampa con donativos.

-Dicen que la obra puede superar los dos millones de euros...

-Sí, eso dicen los técnicos, aunque como no hay proyecto todavía no se sabe exactamente.

-¿Y cómo se financiarán los trabajos?

-Ese es el gran dilema. Esperamos que la Consejería de Cultura nos dé alguna subvención. Además, la declaración de protección especial es del Ayuntamiento...Sí que es un edificio privado, pero da servicio público, así que no sé si el Ayuntamiento estaría dispuesto a colaborar. Del resto del dinero se tiene que hacer cargo la parroquia. Y si no habrá que cerrarla. Tengo que convencer a los feligreses de la urgente necesidad de acometer las cobras, pero claro son dos millones de euros, no es calderilla. También me reuniré con el consejo de asuntos económicos de la parroquia, para que ellos lo vean y digan que posibilidades tenemos. Quizás está la posibilidad de pedir un crédito a un banco, con bajos intereses.

-Decía antes que la obra puede durar años...

-Sí, pero yo no puedo mantener el andamiaje tanto tiempo.

-En diciembre conocieron el problema, estamos en mayo y por ahora solo se ha hecho un estudio que no está aprobado, ¿con la época electoral se ha ralentizado el asunto?

-Creo que se ralentizará. La consejería no sé qué va a decir, y el Ayuntamiento ahora no va a tomar decisiones.

-¿Cómo han sido las relaciones durante estos años con el Ayuntamiento?

-Inexistentes a nivel institucional. Cuando celebramos el centenario de la basílica invité al alcalde, Wenceslao López, y no hubo respuesta. El año pasado me pidieron la basílica para un espectáculo de la Noche Blanca. Fue precioso. Esa debe ser la única vez que vinieron los miembros del equipo de gobierno. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar con cualquier entidad, sea del signo que sea, porque lo que tenemos que hacer es buscar el bien de la ciudad y el de los ciudadanos.

-Se acaban de celebrar elecciones municipales, ¿qué le pide al nuevo equipo de gobierno?

-Que sea sensible a las necesidades de los ciudadanos, de las clases menos favorecidas, especialmente.