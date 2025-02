«Los grandes delincuentes son señores de traje y corbata», sostiene Martínez Patón

ALBERTO ARCE OVIEDO. Jueves, 20 de mayo 2021, 15:30 Comenta Compartir

Hace cien años, un delito común era el robo de gallinas. Los tiempos cambian y las leyes también. Ahora, «los grandes delincuentes son señores con traje y corbata», pero ya no pueden refugiarse -al menos no desde hace una década- detrás del escudo de ... sus empresas, entidades o hasta partidos políticos, «que son las que cometen el delito y ya no una persona física o concreta». El letrado Víctor Martínez Patón lo dejó ayer muy claro durante la presentación de su última obra en la biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, 'Conversaciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas'.

Un título largo, sí, pero no falto de contenido entre las páginas de un libro en las que el autor conversa con nombres como el del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que firma el prólogo; o los de Juan Alberto Belloch, José María Michavilla y Alberto Ruiz-Gallardón. «En esto no hay secretos», bromea antes de comenzar el encuentro, en el que estuvo acompañado del presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar; y de la catedrática de Derecho Financiero Manuela Junquera. «Hasta hace diez años», resumió Martínez Patón, «lo llamativo es que la responsabilidad penal era individual». Y lanzó una máxima, «no hay nada más lucrativo que el delito». Eso sí, el sistema debe tener medios para combatirlo. Por ejemplo, explicó, «si un equipo de fútbol defrauda a Hacienda para fichar a un jugador, el que se está lucrando no es un miembro concreto de la directiva, sino todo el equipo». Por eso, también en circunstancias de partidos políticos investigados por corrupción, «es necesario que exista este marco».

