Las dos grandes emisoras de taxistas ultiman su integración tecnológica José Luis García, Julio da Silva y José Antonio Suárez, en la parada de la calle Toreno. / PABLO LORENZANA El nuevo servicio está previsto que comience a funcionar dentro de dos semanas e incluye una aplicación para móviles ALBERTO ARCE OVIEDO. Martes, 28 agosto 2018, 00:38

Según las estimaciones iniciales, la fusión tecnológica de las dos grandes emisoras de taxi de la ciudad, la cooperativa Radio Taxi Principado y la asociación Radio Taxi Ciudad de Oviedo, que inaugurará además el uso de una nueva aplicación móvil (NaosGo), se completará el próximo 10 de septiembre. No obstante, aún queda trabajo por hacer y, a falta de una última reunión entre ambas juntas directivas, que se producirá a lo largo del día de mañana, la unificación de las bases de datos de las dos radios no se ha rematado del todo.

«Efectivamente, este miércoles se reúnen las dos juntas para ultimar detalles; entre ellos, la propuesta técnica con los pasos a seguir», señaló Juan José González, mánager de Desarrollo de negocio Smart Mobility- IoT en Treelogic, empresa que encargada de la gestión de flotas. Añadió, además, que «es factible llevar el proyecto a cabo» en los doce días que restarán desde el encuentro entre las directivas.

Modernización

Todos los pasos que se han dado hasta el momento han tenido como objetivo la optimización y modernización del servicio de taxis, que en estos momentos se encuentra amenazado por la incipiente competencia de los nuevos paradigmas de transporte establecidos o por establecer. Sin embargo, el hecho de que la unificación de las emisoras pudiese no cumplir los plazos acordados parece no perturbar a José Antonio Suárez, presidente de la cooperativa, que afirmó que «aquí lo prioritario no es el tiempo, sino que el apartado tecnológico y el humano funcionen correctamente para no pisar en falso».

Entonces, con las nuevas reglas de asignación ya definidas -por áreas y con preferencia a paradas y proximidad según un cálculo de ruta real- solo falta completar las bases. «En principio, para tratar de garantizar los plazos y la estabilidad del sistema, la integración en esta fase se realizará sobre la plataforma con la que actualmente está trabajando Radio Taxi Principado. Tan solo queda confirmar que han incorporado los datos de vehículos y conductores en dicho entorno», comentó el encargado del apartado tecnológico. Es decir, durante las primeras semanas de funcionamiento, el trabajo de central se producirá desde el seno de la cooperativa.

El próximo paso habría de ser la creación de una multicentral capaz de proveer de servicio a otros radiotaxis que su por su tamaño o necesidad no dispongan de central. Actualmente, desde Radio Taxi Ciudad de Oviedo ya se está ofreciendo asistencia a otras radiotaxis -ajenas a la ciudad de Oviedo-, y «para evitar que esto pudiera ocasionar deficiencias en el servicio, se ha optado por harcerlo en hitos, siendo el primero de ellos el que vamos a dar en septiembre», explicó.