Un grupo de exalumnos propone que el colegio Gesta se llame Reina Letizia Los Reyes, cuando aún era Príncipes de Asturias, en el colegio Gesta en la inauguración del curso escolar del año 2008 . / M. R. La Asociación de Padres y Madres del centro educativo no entran a valorar la iniciativa porque aseguran que «no es una prioridad» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 25 octubre 2018, 03:02

Fue hace una semana cuando un grupo de seis exalumnos del colegio público Gesta envió una carta al centro educativo con una propuesta: solicitar que pase a denominarse colegio público Reina Letizia.

La propuesta se conoció ayer, un día después de que se celebrase la comisión de trabajo del equipo Memoria Histórica que propuso trasladar a los responsables del centro la necesidad de darle un nuevo nombre. El actual, Gesta, se modificó hace unos meses omitiendo el artículo 'La' para que no tuviese connotaciones franquistas en aras de la Ley de Memoria Histórica pero no acaba de convencer, al menos en el seno del grupo de trabajo encargado de modificar el callejero ovetense.

Figura histórica

Elgrupo de exalumnos, entre los que se encuentra el ecologista y economista Joaquín Arce, ha propuesto que el colegio pase a llamarse Reina Letizia. Se basan para ello en destacar «los valores personales y profesionales» de la que fuera alumna del colegio pero sobre todo porque «ha alcanzado el rango de figura histórica ovetense del máximo nivel. Sin duda, la más destacada de todos los que estudiamos allí», la de Reina de España, recogen en el escrito que enviaron al centro escolar. «Con la legitimidad que nos da ser antiguos alumnos del centro, solicitamos al consejo escolar y a la Consejería de Educación y Cultura que tengan visión histórica y debatan, y en su caso, atiendan esta petición».

Sin embargo, el consejo escolar aún no se ha celebrado y por lo tanto no se ha tratado esta propuesta. Una iniciativa que la Asociación de Padres y Madres del colegio Gesta no ha entrado a valorar porque «hay otras preferencias por encima de querer cambiar el nombre del colegio», aseguró Cristina Vicente, presidenta del Ampa.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación manifestaron que la decisión de modificar el nombre del centro depende en exclusiva del consejo escolar del centro y que su función es de «intermediaria» entre el colegio y el Ayuntamiento en caso de que se apruebe el cambio.