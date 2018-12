La Guardia Civil baraja la conexión entre los robos de San Claudio y Grado Daños tras el robo con alunizaje en un bar de San Claudio. / E. C. Los tres asaltos se produjeron en bares a los que accedieron empotrando un coche y en un intervalo de tiempo de dos noches seguidas CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 1 diciembre 2018, 03:47

La Guardia Civil investiga la posible conexión entre los robos cometidos esta semana en un bar de San Claudio y otros dos en la vecina localidad de Grado. Trabajan todas las hipótesis pero que los asaltos se produjeran en el intervalo de dos noches seguidas, utilizando el mismo 'modus operandi' y yendo a por el mismo botín, son pistas suficientes para que las investigaciones del Instituto Armado se concentren en relacionar los asaltos y por lo tanto, en atribuírselos a las mismas personas. «Las investigaciones siguen abiertas y barajamos todas las hipótesis, entre ellas que los robos estén relacionados», explicaron fuentes de la Benemérita.

En la madrugada del miércoles al jueves, tres individuos empotraron un coche contra las puertas del bar El Roque de Kety de San Claudio y se llevaron la máquina tragaperras. El robo se produjo a las cuatro y media de la mañana, según recogieron las cámaras de vigilancia del local. Grabaron cómo minutos antes del robo el coche circulaba a escasa velocidad por delante del local y luego, cómo lo empotraban de culo contra el establecimiento. Dos individuos se bajaron de él, entraron en el bar y se llevaron la máquina tragaperras mientras el tercero les esperaba al volante dentro del coche.

Esa misma noche, la cafetería Edil de Grado fue asaltada por el mismo método. Los autores empotraron el vehículo contra la puerta del bar e intentaron llevarse la máquina tragaperras. Al ver que no podían, porque estaba anclada, fueron a por el expendedor de tabaco. No fue el único bar de la villa moscona asaltado esta semana.

Durante la madrugada del martes al miércoles, los ladrones entraron en la sidrería Pepe el Bueno. Se llevaron dinero aunque no ha trascendido la cuantía económica. Estos hechos no han pasado desapercibidos en la capital moscona. Hace un mes robaron dos baterías de un camión y el cobre de unos canalones de un edifico y de una obra en El Charcón. Varios bares han sufrido hurtos a lo largo del año.

Lo mismo ocurre en San Claudio, en Oviedo. El bar que asaltaron la madrugada del jueves lleva cuatro robos en medio año. El pasado mes de octubre rompieron los cristales con una tapa de alcantarilla e intentaron llevarse el dinero de la tragaperras pero no pudieron al estar reforzada. Su dueña está convencida de que los ladrones que se llevaron la tragaperras este jueves son las mismas personas. Algo que tendrá que determinar la Guardia Civil.