Una guía para niños del Prerrománico Ana Taboada, junto a los alumnos del Parque Infantil y la directora del centro, Pilar Fuertes. / ALEX PIÑA Los alumnos del colegio público Parque Infantil elaboran un folleto que se repartirá en las oficinas de turismo A. ARCE OVIEDO. Viernes, 14 junio 2019, 02:13

La educación basada en proyectos ya no es ninguna novedad. Las metodologías de aprendizaje han cambiado y no es raro ver cómo en algunos colegios los exámenes trimestrales han ido perdiendo terreno en favor de proyectos de investigación más profundos. Uno de los objetivos, aprender 'in situ'. Eso es lo que han hecho los alumnos de quinto y sexto del colegio Parque Infantil, que acudieron ayer al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico para abrir las jornadas de homenaje al Naranco presentando su propio catálogo de contenidos.

La propuesta más elaborada fue la peque-guía de los monumentos. Un documento que desde ayer mismo puede encontrarse en las oficinas turísticas de la ciudad y que recorre, en texto y dibujos de los propios niños, los entresijos de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco, principalmente. Así lo manifestó Alba García, de sexto curso. «Hemos creado una línea temporal con datos históricos sobre el arte y la arquitectura. Hemos tardado seis meses en terminarla, pero ha quedado muy bien», declaró.

De esta forma, los pequeños, que estuvieron acompañados de la vicealcaldesa en funciones, Ana Taboada; la directora del centro, María Pilar Fuertes; y el portavoz de la Asociación de Vecinos, Cultural, Recreativa y Deportiva de Ules, José Luis Gutiérrez, anticiparon, además, el resto de sus propuestas. Un cómic titulado 'Regreso al pasado', en el que recorren a golpe de imaginación y datos historiográficos la vida en el siglo IX , y el vídeo de un 'escape room' realizada en el colegio bajo la temática de los monumentos fueron algunas de ellas.

«Nos dimos cuenta de que el Prerrománico es una de las cosas más importantes que tenemos en la ciudad de Oviedo y a la vez una de las más desconocidas por todos. Por eso, en octubre decidimos emprender este proyecto tan ambicioso, acercar a los niños a los monumentos para que aprendiesen, después de una labor de documentación importante, todo lo necesario para realizar, entre otras cosas, una guía turística», afirmó la directora.

Las jornadas concluirán mañana en el centro social de Ules con la entrega de premios del concurso fotográfico 'El Naranco y sus joyas', una charla del historiador Lorenzo Arias y una espicha vecinal.