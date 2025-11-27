El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gustavo Bueno Sánchez y Alberto Esteban Muñoz, durante la presentación del libro sobre el filósofo. Alex Piña

Gustavo Bueno Sánchez: «Oviedo es nuestro sitio natural y aquí vamos a permanecer eternamente»

El presidente de la fundación se reunirá con Mario Arias el lunes para solucionar la adaptación de la cesión del palacete Miñor a la normativa

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:09

El próximo lunes, 1 de diciembre, el presidente de la Fundación Gustavo Bueno, Gustavo Bueno Sánchez, hijo del que fuera impulsor de la Escuela de Filosofía de Oviedo y primera espada del materialismo filosófico, se reunirá en el Ayuntamiento con el concejal de Patrimonio, Mario Arias, para alcanzar una solución definitiva a la cesión de uso del antiguo palacete Miñor por la institución cultural, en el que llevan 27 años –aún les quedan otros 23 para alcanzar el medio siglo que les prometió el exalcalde Gabino de Lorenzo en su día–. Ello, en un clima de cierta polémica después de que el edil popular abriese la puerta en comisión a la posible marcha de la fundación y de que el PSOE criticase con dureza que será el Consistorio el que se encargue de realizar las obras de reforma que urge el inmueble.

Este jueves, durante la presentación de un libro de Alberto Esteban Muñoz sobre el filósofo en el salón de actos del edificio, Bueno Sánchez volvió a repetir el mensaje que este diario ya había desvelado ayer en primicia. «La Fundación Gustavo Bueno no tiene ninguna intención de abandonar este edificio y espera que dentro de 23 años sea el propio Ayuntamiento quien, a quienes entonces estén al cargo de esta institución, situada en la plaza Gustavo Bueno, muestre por unanimidad, como hace 27 años, su voluntad de que la institución se mantenga aquí, epicentro de la Escuela de Filosofía de Oviedo».

Así lo manifestó en los instantes previos al inicio del acto. También desveló que hace un año, en otra reunión con Arias y varios funcionarios en el Ayuntamiento, el gobierno local le había trasladado que, tras la modificación de la normativa de cesión de uso de espacios públicos, era necesario reajustar el convenio a la nueva normativa. «Uno de los funcionarios pretendía que debíamos abonar al Ayuntamiento presuntas deudas por gastos corrientes de los últimos cinco años y hacernos cargo del mantenimiento del edificio».

La respuesta fue negativa. «Entre los fines de nuestra institución no está el mantenimiento de un edificio patrimonial municipal, protegido y que, además, tiene más de un siglo de antigüedad, por lo que requiere cuidados particulares». A lo que sí se mostró dispuesto fue a «contemplar un nuevo escenario» en cuanto al abono de los gastos corrientes, que hasta la fecha viene pagando la ciudad.

Sobre las críticas del PSOE, Bueno Sánchez las calificó como «insidias» contra la fundación: «parece que se ha difundido la falsa especie de que esta institución tiene previsto abandonar este edificio, que nadie trabaja aquí y que sólo se utiliza este salón», sentenció. «Oviedo es nuestro sitio natural y en Oviedo vamos a permanecer eternamente, puesto que la fundación no tiene fecha de caducidad».

