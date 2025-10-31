El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Piedad García, de la tienda Mamis. Mario Rojas
Halloween en Asturias

Truco o trato en los comercios de Oviedo para animar las ventas

Las tiendas decoran sus escaparates con telarañas o calabazas para dinamizar las calles y llamar la atención de los clientes

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:30

En las calles de Oviedo, la tradición celta del Samaín, el origen de Halloween, cobra vida en los escaparates de sus tiendas. Lo que hace unas décadas era una práctica aislada, hoy se ha convertido en una cita ineludible para muchos comerciantes que ven en esta festividad una oportunidad para impulsar el comercio local de Oviedo y crear un ambiente festivo que anime a los ovetenses a pasear por sus calles, y comprar. Una de las pioneras en esta iniciativa es Graciela Burés, dueña de la tienda de chucherías Caramelo. «Hace 29 años nadie decoraba y lo hago desde hace dos décadas», comenta. Para ella, no se trata solo de adornar, sino de crear comunidad. Por eso, organiza un «truco o trato» durante tres horas en la víspera de Todos los Santos. «También es una forma de mover la calle, ya que Oviedo no es lo que era», afirma.

Es el caso de María Piedad García, de la recién inaugurada tienda 'Mamis', quien ve en Halloween una herramienta para presentarse. «Abrimos recientemente en mayo y queremos darnos a conocer», explica. En su establecimiento, el «truco o trato» se extiende durante todo el día como una forma de atraer a las familias y, a su vez, «ayudar a las ventas». Para comerciantes como ella, «es una forma de mover gente».

Los escaparates decorados. Mario Rojas
La celebración no se limita a la decoración y al reparto de caramelos. Muchos establecimientos aprovechan la ocasión para lanzar descuentos y promociones especiales, sumándose a un calendario comercial cada vez más apretado. Y es que, la sensación general entre los comerciantes es buena, aunque no pueden evitar notar la cercanía de otras grandes citas de descuentos como el Black Friday. Con todo, el Samaín se abre paso con fuerza, no solo como una estrategia de marketing, sino como una forma de decorar los escaparates de manera terrorífica y así atraer las miradas de grandes y pequeños.

