«Este año no se harán las mejores fiestas, pero en 2020 seguro que sí»

Covadonga Díaz | Concejala de Juventud, Centros de Estudio y Autorización de Fiestas «La apuesta de este equipo de gobierno es que los conciertos vuelvan a La Ería, e intentaremos que tengan unos precios populares» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 7 julio 2019, 02:34

Covadonga Díaz (Oviedo, 1980) aún no tiene listo su despacho en la calle del Peso, los operarios lo están pintando. Recibe a EL COMERCIO en la sala donde cada semana se celebran las juntas de gobierno. Sobre la mesa deja sus dos teléfonos móviles y unos documentos sobre San Mateo, ya que desde que fue nombraba concejala de Juventud, Centros Sociales y Autorización de las Fiestas tiene entre sus objetivos hacer la mejor programación mateína posible.

-¿Cómo están siendo los primeros días de gobierno?

-Duros porque tenemos que deshacer todo lo que el tripartito dejó mal hecho, pero afrontamos este reto con mucha ilusión. Siempre digo que las prisas no son buenas y poco a poco estamos programando San Mateo. No serán las mejores fiestas que deseamos, pero seguro que el año que viene será el nuestro.

-¿Qué se ha hecho mal durante los últimos cuatro años?

-Casi todo. Nos hemos encontrado en la Fundación Municipal de Cultura (FMC) un presupuesto muy bajo tanto para cultura (180.000 euros) como para festejos (999.000 euros) y solo San Mateo costó el año pasado casi 1,6 millones. No hace falta hacer cálculos...

-Existen otras opciones para sacar el dinero, como es el remanente.

-En ello está mi compañero Javier Cuesta (concejal de Economía). Pero no solo están las fiestas mateínas. También está la Navidad, entre otras actividades.

-Una ventaja de la Navidad es que pueden tirar del dinero del año que viene para la programación que se haga a partir del 31 de enero.

-Es verdad, pero ahora tenemos que buscar 600.000 euros para tener un presupuesto similar al del año pasado para San Mateo.

-El teniente alcalde Nacho Cuesta, de Ciudadanos, apunta a La Ería para los conciertos.

-Esta es la apuesta de este gobierno y si vamos con todos los plazos bien volveremos a La Ería.

-¿Serán conciertos de pago?

-Estamos estudiando todas las posibilidades e intentaremos que tengan unos precios populares, aunque por el momento no tenemos nada cerrado.

-Están pensando en eliminar los recitales gratuitos.

-No se van a acabar.

-Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', exedil de Cultura, propuso antes de su jubilación una serie de conciertos. Entre ellos, Álvaro Soler o Rozalén. ¿Qué va a pasar con ellos?

-Si no hay nada cerrado buscaremos otras alternativas. Miraremos todas y si podemos mantener algo pues lo dejaremos. En caso contrario, empezaremos de cero.

-Se corre el peligro de que uno de los contratos esté apalabrado en la plaza de la Catedral y allí no haya un escenario.

-Ese es un riesgo que el señor Sánchez Ramos cometió. Él sabía que había unas elecciones y tenía constancia del pleito contra la empresa que hizo las obras de la plaza de la Catedral. Además, estamos pendientes de las obras de los palacios del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

-Él confiaba en que este problema se resolviese antes de septiembre.

-Lo que hizo es hablar con una serie de promotores y darles como opción la plaza de la Catedral y a día de hoy no sabemos si se puede utilizar para San Mateo.

-Si no hay actividad en la plaza de la Catedral se corre el riesgo de que se convierta en un botellódromo.

-Encontraremos una opción para hacer actividades allí. Lo que no puede ser es que ese lugar sea la sala de fiestas de Oviedo.

-¿Habrá una programación solo por el día o también por la noche?

-Se pueden combinar ambas. Lo que tenemos claro es que la hora de finalización será a eso de las doce y media de la noche para que puedan descansar los vecinos. No queremos que allí haya una fiesta hasta las cinco de la mañana, pero sí se pueden hacer conciertos más pequeños o con orquestas.

-Han puesto el ojo en los chiringuitos tradicionales vinculados a partidos políticos. ¿Este año ya no estarán?

-Los plazos administrativos son complejos e intentaremos llegar a este año. Si no podemos, lo haremos el que viene.

-¿Le sorprendió que Otea apueste por los chiringuitos tradicionales porque dan ambiente a El Antiguo?

-Para mí, todos las casetas tienen que estar en igualdad de oportunidades. No podemos pedirles a los del Bombé unas cosas y que el resto no los cumplan.

-¿Habla de los horarios?

-Ese es un tema que tenemos que valorar porque creo que en época festiva todo el mundo tiene que convivir. No podemos permitir que los chiringuitos tengan otro horario de cierre.

-¿Habrá nuevos chiringuitos?

-Le diría que no.

-¿Por qué?

-Apostaremos por el modelo del Bombé y con las instalaciones que hay ya estamos más que cubiertos.

-Pero si su intención es quitar el Rincón Cubano y La Guinda estos espacios quedarán vacíos.

-Habría que hacer un concurso y que todo aquel que esté interesado pueda concurrir.

-Existe una propuesta para celebrar el Día de América en Asturias el primer domingo de las fiestas. ¿Cómo la ve?

-Tenemos que estudiar esta idea. El desfile siempre fue el 19 de septiembre y habrá que tomar una decisión en una junta de gobierno en la que nos pongamos de acuerdo los dos partidos.

-Su objetivo es traer a Oviedo grandes conciertos. ¿Los van a limitar solo a San Mateo o programarán durante todo el año?

-Apostamos por la segunda opción para que Oviedo se llene de gente.

-No solo se necesitan recitales con los artistas del momento, sino que también se anuncien con mucha anterioridad.

-Mi intención como concejala de Festejos es poder anunciar entre abril o mayo San Mateo de 2020.

-Ustedes y Ciudadanos han sido críticos con que la FMC gestione también las fiestas. ¿Cuándo se llevará a cabo este 'divorcio'?

-Va a ser una separación de mutuo acuerdo y cariñosa. Se producirá a final de año para empezar 2020 con una concejalía para fiestas.

-Usted sería la líder de esta área.

-Sí.

-Los permisos para las folixas en los barrios llegan muchas veces el mismo día del pregón.

-Sí. Ya he hablando con el personal de Licencias y me he sentado a hablar con los afectados y mi intención es hacer en septiembre una reunión con todas las partes afectadas y buscar una solución para buscar unos plazos y decir qué se debe presentar. Queremos evitar los atragantones que hay ahora.

-¿Tienen pensado hacer algún homenaje a Arturo Fernández en el Teatro Campoamor?

-Esta noticia nos pilló a todos desprevenidos y nadie contaba con la muerte de este embajador asturiano. No hemos meditado nada pero seguro que algún reconocimiento le tendremos que dar. Hay que recordar que sea hijo adoptivo de Oviedo.

-¿Se ha puesto en contacto con sus antecesores en el cargo para que le digan cómo está la cosa?

-No. Rotundamente, no.

-¿Es porque no ha querido o no se lo han ofrecido?

-Nadie nos ha propuesto explicarnos lo que había, pero es verdad que en esta casa hay unos buenos trabajadores que están dispuestos.

-El objetivo del equipo de gobierno es evitar los rifirrafes que hubo durante el pasado mandato y ustedes criticaron duramente.

-Tenemos que trabajar en equipo y el buen ambiente que hubo en la negociación sigue. La relación entre ambos partidos es muy buena.