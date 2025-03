«Estamos hartos de coger el coche, era necesario crear una nueva línea de autobús»

ROSALÍA AGUDÍN oviedo. Martes, 3 de marzo 2020, 00:58 Comenta Compartir

Las agujas del reloj marcaban las diez en punto de la mañana y en Tudela Veguín estaba todo listo. La localidad inauguró, puntual, una de las dos nuevas líneas de TUA puestas en marcha ayer: la U y la V. Nueve minutos antes del arranque, un microbús recién estrenado aparcó delante de la iglesia de San Julián de Box, punto de partida de la línea, y comenzó un viaje que duró quince minutos.

Los primeros en inaugurar este recorrido fueron Luis Gallo y Magdalena Gallego, un matrimonio vecino de Cortina. Ambos explicaron que este servicio era una vieja reivindicación: «Llevamos pidiendo esta línea (la U) desde que Antonio Masip era alcalde -dejó de serlo en 1991-. Estamos hartos de coger el coche. Era necesaria», abundaron para a renglón seguido avanzar que serán usuarios habituales de la nueva línea.

La utilizarán para ir hasta el HUCA a una consulta médica (para ello deberán hacer un transbordo en San Esteban de las Cruces y coger la línea L), hacer recados e ir a tomar un café hasta Tudela Veguín. «Hay veces que hemos ido caminando desde esta localidad hasta nuestra casa porque no había transporte público. Son dos kilómetros», añadió Gallego mientras que su marido reclamó más frecuencias. «El primer bus por la mañana es a las diez y la vuelta a las once y media. No da tiempo a hacer los recados».

Las nuevas paradas de están señaladas con carteles de papel y algunos de ellos ya sufrieron ayer las inclemencias del tiempo. No obstante, el conductor repartió a los primeros viajeros un mapa con las nuevas paradas.

Más líneas

Durante la mañana de ayer también se puso en marcha la línea V, que une Villaperi con La Corredoria. Gracias a estos cambios se creará una línea rápida entre el polígono del Espíritu Santo y las facultades de El Cristo y se unirá Llamaquique con Fabarín, cuya fecha de inicio se ha ido retrasando desde julio del año pasado. Ayer fuentes municipales no concretaron cuándo se pondrán en marcha, reforzando aún más el nuevo mapa del transportes de autobús del municipio de Oviedo.