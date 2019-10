Herido un repartidor de comida a domicilio en Oviedo

Un joven repartidor de comida a domicilio resultó herido ayer tras caer con su ciclomotor en el cruce entre las calles Vázquez de Mella y Aurora Albornoz, en Vallobín. Los hechos se produjeron poco después de las dos de la tarde cuando el joven motorista circulaba por la primera de estas vías para realizar una entrega. Testigos presenciales apuntaron como posible causa de la caída al frenazo que tuvo que dar el repartidor al verse sorprendido por un peatón en el paso de cebra, en cuya presencia no habría reparado.

Al accionar los frenos del ciclomotor in extremis, el joven perdió el control de su montura y ambos cayeron contra el asfalto. Como consecuencia de la caída, el joven sufrió politraumatismos y diversas abrasiones y tuvo que ser atendido in situ por una ambulancia del servicio de Emergencias antes de ser trasladado al HUCA para una exploración más completa. En principio, a expensas de los resultados de las pruebas médicas, sus lesiones no revestían gravedad.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazó la Policía Local para levantar atestado de lo sucedido y comprobar los datos y documentación del joven accidentado. El incidente no afectó al escaso tráfico de la zona a esa hora.