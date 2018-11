Los hermanos Sandulache piden que «no se les juzgue por su apariencia» Los hermanos Sandulache, en primer término, y los otros dos acusados, también en primera fila. / M. R. El juicio contra la presunta red de trata de seres humanos queda visto para sentencia y las defensas piden la libre absolución de los procesados CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 8 noviembre 2018, 02:18

Visto para sentencia. Ha finalizado el juicio contra la presunta red de trata de seres humanos liderada por los hermanos Sandulache. Lo ha hecho tras nueve sesiones de juicio oral, en las que se escucharon los testimonios sobrecogedores de las víctimas ante la mirada impertérrita de sus presuntos agresores. Sus abogados pidieron ayer la libre absolución porque «no hay ninguna prueba de cargo» contra ellos. Fue en la última sesión destinada a las conclusiones de defensa de Sebastián Sandulache y de Ionut Banciu y a la última palabra de los procesados.

Los primeros en hacerlo fueron los hermanos Sandulache. Christian, al que la Fiscalía le pide 128 años de prisión pidió que «por favor se cumpla la ley, confío en el Tribunal y espero que no se me juzgue por como visto o por mi cara sino por los hechos, no por mi apariencia», aseveró ante la jueza y a través de una intérprete presente en sala, ya que se dirigió ante la Sala en su idioma materno, el rumano.

Lo mismo hizo su hermano. Sebastián Sandulache, que también precisó de intérprete: «Confío en que la sala cumpla con la ley», dijo.

Los otros dos procesados, Marian Meauca e Ionut Banciu mostraron su acuerdo con los argumentos ofrecidos por sus defensas durante el juicio, exculpándolos de todos los cargos si bien Banciu expuso su malestar porque la cuantía a la que tiene que hacer frente por su responsabilidad civil, más de cien mil euros, es mayor que la que se pidió a las dos procesadas que fueron finalmente exculpadas del proceso tras la retirada de la acusación contra ellas.

Las defensa de Sebastián Sandulache, ejercida por Alexandra Pop, aseguró en sala que «no hay ninguna prueba de cargo» que señale a su defendido como autor de diez delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva ni blanqueo de capitales y que si las jóvenes que presuntamente captó en Rumanía y trajo para Asturias ejercieron la prostitución fue «porque han querido» ya que, defendió, «las chicas podían salir libremente y si no se han ido es porque no han querido».

La defensa pidió también la anulación de las escuchas porque no se «garantizó» la legalidad de las intervenciones ni por parte de Fiscalía ni del juzgado.

El letrado de Ionuc Banciu también solicitó su nulidad e insistió que sobre su defendido «no se cumple ningún requisito que lo relacione con un delito de trata de seres humanos», aseveró Jorge García. Recalcó que Banciu no aparece como interlocutor en ninguna de las conversaciones intervenidas ni en las vigilancias realizadas por la Policía Nacional durante las investigaciones por lo que solicitó su libre absolución. Además, todas las defensas solicitaron a la jueza que se retiren las medidas cautelares de prisión solicitadas por Fiscalía.