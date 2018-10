Herminio gana con 'R.40' la Medalla 'En recuerdo de Kely' de Arte Oviedo 2018 Vista de 'R.40', de Herminio, la obra ganadora / MARIO ROJAS Hoy se clausura la octava edición de la feria de arte contemoráneo que ha contado con obras de 48 artistas durante todo el fin de semana J. C. A. OVIEDO. Domingo, 28 octubre 2018, 02:34

La obra 'R.40', del artista Herminio, de la galería Aurora Vigil Escalera, resultó ayer la ganadora de la Medalla 'En recuerdo de Kely' (1960-2013) de la feria Arte Oviedo 2018. Se trata, según informó el jurado -formado por Rubén Suárez, Luis Feás y el escritor y colaborador de EL COMERCIO Diego Medrano-, de «un DM lacado de 110x120x35 cm en el que se ha trabajado además con metal, hilo y campos magnéticos». Un DM, es un tablero de fibra de densidad media, empleado, principalmente en la fabricación de muebles lacados y que sirve como soporte creativo.

Aparte de la ganadora, otras ocho piezas optaban al galardón con el que Arte Oviedo premia cada año a la mejor obra de las expuestas en Trascorrales: Benjamín Menéndez, de la galería Bango con 'Encadenados'; Luis Hernando, de la galería De Cero con 'Serie Islandia'; Iván Bazán, de la galería Arantxa Osoro con 'Usted no está aquí XVIII'; Diego Beneitez de la galería Bea Villamarin con 'Poesía muda'; Daniela Zanzini de la Galería Arantxa Osoro con 'S/T'; Mónica Dixon de la Galería Guillermina Caicoya con 'No easy way'; Helena Toraño de la galería Gema Llamazares con 'Dulce sensación' y Ramón Rodríguez de Galería Alfara con 'La espiral del tiempo'.

Desde el pasado juevesm, la antigua plaza del pescado acoge la octava edición de la muestra en la que participan 17 galerías así como la Escuela de Arte de Oviedo para un total de 58 artistas. El presupuesto que la Fundación Municipal de Cultura destina a la instalación es de 14.000 euros y desde hace años se ha convertido en una cita señalada, con miles de visitantes, en el calendario cultural de la ciudad.

Al margen de las obras expuestas Arte Oviedo ha contado con un programa paralelo de tertulias, debates en el Salón de Té del Teatro Campoamor, el Bellas Artes y el Colegio de Arquitectos además actividades infantiles a cargo de Pablo de Lillo.

Hoy se clausura la feria. Aparte del acto de entrega de la medalla, que será a las 18 horas, las puertas de Trascorrales estarán abiertas para visitantes, compradores y coleccionistas de 12 a 15 horas y de 16.30 a 21.30 horas.