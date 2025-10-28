La histórica Librería Polledo de Oviedo reabrirá como espacio cultural

Alberto Arce Oviedo Martes, 28 de octubre 2025, 21:20 Comenta Compartir

La jubilación de las hermanas María Jesús y Ángeles Polledo y la falta de relevo generacional supuso, hace algo menos de un año, el cierre definitivo de la emblemática Librería Polledo de Oviedo tras 72 años de historia en la calle del Peso. La persiana del local había permanecido bajada desde entonces hasta que, hace unas dos semanas el grupo de negocios de restauración y comercio Divenire, encabezado por el hostelero Edén Jiménez, firmó el contrato de alquiler. Su intención, aún a falta de concretarse en un proyecto comercial que verá la luz en los próximos meses, es dar una segunda vida a la que fue una «auténtica institución de la cultura en Oviedo» mediante la creación de una suerte de espacio cultural multidisciplinar de amplio espectro que pueda combinar, entre otras cosas, la celebración de talleres de arte, exposiciones, presentaciones y con un «muy pequeño apartado gastronómico».

Así lo anunció este martes, en declaraciones a EL COMERCIO, el propio empresario, que deja claro que no pretende convertir la Librería Polledo en un bar, sino «en un centro de reunión que sirva, además, para alimentar la cultura de barrio» en pleno centro de la ciudad y, de paso, que pueda retroalimentar al otro establecimiento que Jiménez opera en la 'acera de enfrente', la Esquina del Peso.

«Por ahora hemos cogido el alquiler, porque temíamos que ese local pudiese terminar transformándose en cualquier cosa menos lo que fue, y lo que estamos haciendo es, por ahora, utilizarlo como una pequeña oficina para idear el proyecto que queremos sacar adelante», advirtió Jiménez. A la espera de una mayor concreción, «la idea es abrir algo relacionado con la cultura, con el arte, que el local recupere su recuerdo y crear un espacio que, con la ventaja de que tiene dos plantas, puedan convivir ceramistas, pintores, cursos y talleres». Un verdadero espacio cultural en una zona privilegiada de la ciudad, en uno de los laterales de la plaza del Ayuntamiento.

El grupo se encuentra, también, sondeando a los agentes culturales de la ciudad para que estos puedan aportar sus ideas al proyecto con el objetivo de que pueda cubrir las carencias de espacios concretos de determinados colectivos culturales. En cuanto al nombre, aún no es definitivo, aventuró Jiménez, «pero me encantaría hacer honor a Polledo, porque fue una institución».

Un espacio que surgirá sobre la máxima de recuperar la identidad del barrio y reforzar la oferta de espacios artísticos en una ciudad que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. «No puede ser que pasear por el centro de la ciudad parezca ir por un centro comercial», sentenció el hostelero. Otra de las claves del espacio será esa suerte de oferta gastronómica, que podría concretarse en un punto de venta de productos de especialidad o en un pequeño salón de té.

