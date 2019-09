Un homenaje a «los pilares» del club Los socios eméritos homenajeados y sus familiares en el salón de actos del Centro Asturiano. / ALEX PIÑA Es la primera vez que la casa de campo celebra esta ceremonia que distinguió a cien usuarios y que se repetirá en próximas ediciones | El Centro Asturiano reconoce a los socios eméritos con más de 50 años de antigüedad CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 9 septiembre 2019, 02:12

Las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga del Centro Asturiano contaron ayer con un «emotivo» y novedoso acto festivo. Por primera vez en la historia de este club de campo, se reconoció a los socios que llevan más de cincuenta años formando el entramado de esta institución. La ceremonia del Socio Emérito congregó en el salón de actos del edificio del Naranco a cien de los 363 socios con más solera de la entidad.

Una ceremonia cargada de recuerdos y de homenajes que tendrá segunda, tercera y hasta cuarta edición. «Son personas que llevan, como mínimo, cincuenta y dos años con nosotros, son los pilares del club. En esta primera edición reciben la distinción cien socios, pero se repetirá durante varios años esta ceremonia porque son muchos los que hay con esta categoría de socio emérito», explicó el presidente del Centro Asturiano, José Manuel Granda.

En el salón de actos de la casa de campo no cabía un alfiler. Homenajeados y familiares coparon las butacas en una ceremonia que sirvió para traer a la memoria los orígenes del Centro Asturiano. «Yo me crié en la calle Rosal y cuando acabó la guerra civil veníamos aquí, que era todo ruinas, habían destrozado el sanatorio que es lo que fue este edificio en sus orígenes», recordó Alfonso Luis Pérez de 93 años que lleva como socio del Centro Asturiano 59 años. Uno de los más veteranos.

Casi le alcanza Juan Malgor. Su carné de socio cuenta que lleva 54 años vinculado al Centro Asturiano. «Esto estaba en ruinas. Un día nos reunimos un grupo de socios, unos sesenta seríamos, cogimos una barrica de sidra y pensamos que había que hacer algo. y lo primero que creamos fue poner un bar para reunimos», recordó entre risas Juan Malgor, uno de los socios fundadores del Centro Asturiano. «Trabajamos para conseguir 600 y lo hemos superado con creces», valoró.

Desde Salou a Oviedo, llegó Concepción Álvarez que confesó que recibió «emocionada» la notificación de que iba a ser distinguida como socia emérita. «Yo soy socia ya de la época de mis padres y luego continué cuando me casé. Supongo que para haberme dado este premio contarán desde ahí porque si no me lo tendrían que dar por llevar casi cien años dentro del Centro Asturiano», ironizó esta carbayona de 76 años. «Me prestó mucho recibir el galardón porque yo conocí esto cuando no había nada. Todo era monte y se accedía por San Miguel de Lillo, no como ahora», recordó.

Es el mismo recuerdo que guarda Elena Caravia. «Me prestó mucho este reconocimiento, lo único malo que tiene es que parece que eres muy mayor», aseguró entre risas minutos antes de la ceremonia que el año que viene repetirá homenaje.