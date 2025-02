La «hostelería alternativa» pide un «plan de rescate acordado no solo con Otea» Un centenar de empresarios del sector, y del ámbito cultural y de los eventos urge a Barbón que «garantice su supervivencia»

A. ARCE OVIEDO. Sábado, 21 de noviembre 2020, 00:46 | Actualizado 02:22h.

Un centenar de hosteleros -diurnos y nocturnos-, feriantes, promotores de eventos y conciertos, agentes culturales, profesionales del espectáculo y representantes del sector de las verbenas, entre otros colectivos, se dieron cita ayer ante la Junta General del Principado para reivindicar sus derechos como pequeños empresarios afectados por el cierre generalizado de negocios y actividades y para exigir al presidente del Principado, Adrián Barbón, un «plan de rescate real y consensuado con todas las partes, no solo con Otea, que nos permita vivir con dignidad».

Así lo explicó a este diario uno de los manifestantes, el portavoz de Hostelería con Conciencia de Oviedo, Guillermo Velat. «Queremos ayudas reales, leyes que permitan el sustento de los locales. No queremos reabrir a toda costa, lo que necesitamos por encima de todo es que se garantice nuestra supervivencia, porque ahora no se está haciendo», explicó frente a la mesa de recogida de firmas instalada en la calle Fruela en apoyo a las reivindicaciones de la «hostelería alternativa».

Las consignas fueron muchas y diversas, pero todas bajo un denominador común, clamó el presidente de la recientemente creada Asociación de la Cultura y el Ocio Nocturno de Asturias (Acona), Pablo Suárez. «Queremos un plan de rescate que no sea puntual, que no se agote con 1.500 euros para un autónomo al que eso no le va a dar ni para pagar la renta». «Sabemos que el criterio sanitario prima, pero a nosotros nos tienen que respaldar», advirtió.

La hostelería es una cadena. La nocturna, por ejemplo, lleva consigo la programación de eventos y espectáculos; las verbenas son el sustento de las orquestas (que llevan sin trabajar desde marzo); y también el terreno específico de la organización del apartado cultural o lúdico. El vocal de la Asociación Nacional de Agentes y Profesionales del Espectáculo (Acople), Richard Barbón, afirmó que «llevamos ocho meses sin arrancar y ahora nos encontramos con que somos víctimas del desamparo, de no poder trabajar y de unas ayudas que no sirven para nada».

A la concentración también acudió la conocida programadora de eventos en Ibiza, Ángela del Rey, 'Angela Show', que no dejó de sostener su pancarta ni durante los minutos que dedicó a charlar con EL COMERCIO. «He estado toda mi vida organizando eventos y así moriré, pero para eso tienen que dejarme hacerlo».