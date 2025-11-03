Los hosteleros de la avenida de Galicia de Oviedo temen que las nuevas terrazas no estén hasta Navidad

Rafael Francés Oviedo Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

«Estamos sin licencia, no nos dan solución, no cogen el teléfono y nosotros necesitamos abrir las terrazas definitivamente». Así definió este lunes uno de los hosteleros de la avenida de Galicia que muestra su completo descontento con el Ayuntamiento por la pasividad a la hora de conceder la licencia de instalación definitiva de las terrazas de la avenida de Galicia.

Unas terrazas que si hoy mismo recibieran la licencia de instalación, no podrían ponerse en marcha hasta el puente de diciembre, al menos, porque «se tarda 25 días en construir la propia terraza, otra semana en instalarla y otros días más en prepararla para su uso habitual», según explicaron los hosteleros. Es decir, al menos 35 días, lo que llevaría al puente del mes de diciembre, «aunque nos daríamos con un canto en los dientes, pues el permiso no termina de llegar, así que no esperamos poder iniciarla temporada de terrazas como debe ser antes de la Navidad».

Los hosteleros que quieren poner una terraza cubierta y completa de servicios cuentan con un gasto de entre 20.000 y 25.000 euros, aunque algunos de ellos invertirán aún más dinero, hasta sobrepasar los 40.000, porque la terraza se transformará durante años en una extensión del propio establecimiento. En ese sentido, los empresarios confían en el aumento de ingresos durante el invierno para poder paliar el setenta por ciento de lucro cesante, declaran, ha propiciado el cierre de las terrazas durante casi cinco meses a causa de las obras de reforma de la avenida de Galicia, que finalizaron oficialmente el pasado 20 de octubre con los últimos remates.