Los hosteleros temen que la plaza de la Catedral sea un «botellódromo» en San Mateo

Neneh Cherry, en su actuación en la plaza de la Catedral el año pasado. ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 29 julio 2019, 00:53

Los hosteleros de El Los ho están que trinan por el traslado de los conciertos de San Mateo a la losa de Renfe, ya que además de augurar una bajada de las ventas temen que el antiguo escenario, la plaza de la Catedral, se convierta en un nuevo «botellódromo». La otra cara de la moneda está en la Losa, donde los negocios se muestran «encantados» ante el previsible aumento de la clientela.

El cambio de sede es una de las principales novedades de la próxima edición de las fiestas. Una decisión que el gobierno local basa en dos cuestiones: por su lado, no le gusta que la plaza de Alfonso II el Casto sea la «sala de fiestas» mateínas; y por otro, problemas administrativos, ya que el Ayuntamiento ha iniciado un pleito con la empresa que se encargó a finales del año pasado de la renovación del pavimento de este espacio y los trabajos de mejora de las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en los palacios de Valdecarzana y Camposagrado inutilizan una de las principales vías de evacuación. Con este problema encima de la mesa, los concejales del Partido Popular y Ciudadanos decidieron hace una semana trasladar los conciertos de los artistas principales -entre los que se encuentra David Bustamante, Ketama o Los Chichos- a la plaza de los Ferroviarios.

Como consecuencia, dicen los hosteleros de El Antiguo, habrá «menos gente» y se reducirá el consumo. También les perjudica que frente a la Catedral se concentre un gran botellón, que se sumaría a los habituales de Trascorrales y la plaza de la Constitución. En la primera, los hosteleros ya se vieron obligados a quitar en alguna ocasión sus terrazas por culpa de la gran concentración de jóvenes. En la vía que da acceso al Consistorio también se celebra esta práctica, que se multiplica los días de lluvia. Muchos buscan resguardo bajo los soportarles del emblemático edificio mientras consumen las bebidas que previamente han adquirido en supermercados.

Ante esta situación, los hosteleros de El Antiguo se están replanteando el modelo de negocio durante los festejos. Juan Cuesta, propietario del Llar de la Catedral, dice que vivirán unas fiestas «más tranquilas» en comparación con otros años y que sus ventas serán «distintas».

«La zona no va a morir. Daremos más cenas, estos últimos años nos perjudicaba el ruido de la música. Podremos tener por la noche la terraza», explicó. Durante los últimos tres San Mateo se vieron obligados a quitarla por culpa del plan de autoprotección, que establecía que todos los elementos móviles exteriores de los bares se tenían que retirar a partir de las ocho de la noche para facilitar la salida en caso de registrarse un incidente durante los conciertos de la plaza de la Catedral.

Iván Villar, propietario de La Gran Vetusta de la plaza de Porlier, también podrá instalar una barra fuera, varias mesas y sillas, pero prevé que el número de clientes será «menor». «La cantidad de gente que venga se reducirá y contra esto no se puede luchar», lamenta para a renglón seguido pedir al equipo de gobierno que deje «trabajar a los hosteleros». «La plaza de la Catedral fijo que se va a convertir en un botellódromo y por el momento no hemos podido solicitar las instalaciones exteriores porque no se ha abierto el plazo. Otros años lo hacían en agosto», recuerda.

Una opinión muy parecida la tiene Ignacio García, del restaurante La Gran Taberna de la calle del Águila. No duda de que San Mateo tendrá «menos gente» que otros años en esta zona por culpa del traslado del escenario: «Los chiringuitos atraen consumidores, pero el problema está en que los conciertos serán en la plaza de los Ferroviarios y cuando acaben nosotros ya tendremos cerrado. Los horarios de la hostelería son los que son».

De igual forma, añadió que no podrán instalar una terraza en plena vía porque no existe el espacio suficiente. Eso sí, gozan de una parte descubierta en el interior que atrae a muchos clientes.

En el polo opuesto

Los ánimos entre los hosteleros de los negocios cercanos a la Losa son mucho más positivos. Marisa Suárez, propietaria del asador y pizzería Bariloche de la calle Tito Bustillo, y Daniel Menéndez, de la cafetería Santa Fe de Ventura Rodríguez y el bar Neo de Tito Bustillo, están «encantados» con el traslado del escenario principal.

El segundo apunta que gracias a esta decisión el barrio también disfrutará de los beneficios de San Mateo y ya tiene clientes que le han reservado «mesas de la terraza» para escuchar los conciertos. Especializado en las tortillas de patata, durante las fiestas no cerrará por descanso. «El resto del año no abrimos los domingos, pero esos días sí lo haremos. El traslado de los conciertos es para nosotros un extra de Navidad», adelanta.

Mientras, Suárez apunta que fue una «sorpresa» el cambio de lugar del escenario principal y admite que todos los eventos que se celebran en la Losa los beneficia. «Con La Ascensión y el rally Princesa de Asturias notamos más gente y en San Mateo pasará lo mismo porque vendemos comida para jóvenes».

Ahora, ambos establecimientos han comenzado los preparativos para atender todas las demandas que tengan durante las fiestas mateínas.

«No es un recinto ferial»

Pero no todo el mundo está contento en el entorno de la Losa. «¿Es normal que metan los conciertos debajo de mi casa?», se pregunta la exedil de Foro Cristina García-Pumarino. Vive en una de las torres del paseo de los Ferroviarios y no entiende por qué las actuaciones de San Mateo se han trasladado a este espacio. «Esto no es un recinto ferial. Hay viviendas y los vecinos vamos a tener que irnos durante las fiestas», explica para a renglón seguido apuntar que no entiende por qué el equipo de gobierno ha tomado esta decisión sin consultarla: «Conozco a Alfredo Canteli... ¿es normal que no me haya dicho nada sobre que pongan los conciertos debajo de mi casa?».

Por otro lado, algunos residentes van a «empezar a recoger firmas» en contra del traslado de los conciertos.